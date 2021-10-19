美酒佳餚巡禮11月舉行　中環共飲場不再改做餐廳堂食

連續舉辦12年的的旅發局「美酒佳餚巡禮」將於11月1日至30日舉行，受疫情影響，今年未能在中環海濱舉行。將移師到4個不同地區及線上商店一共的400間餐廳舉行，四個主打地區分別為中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀。旅發局總幹事程鼎一表示，疫情之下的第二個美酒佳餚巡禮，會改用一個特別的模式向港人展示，期望可以一如以往有14至15萬人參與活動，是次的活動經費為1500萬元，疫情之下對外的宣傳費用減少，主要是用於一個月來的本地及外地宣傳費用。



推「品味通行證」優惠價品嚐期間限定美酒小食

今次將首次推出「遊 『酒』香港自助行」，用電子「品味通行證」到中環、灣仔、尖沙咀和堅尼地城，合共近50間參與活動的餐廳和酒吧，可用優惠價錢品嚐期間限定的美酒小食。市民可以購買250元到500元品味券自行選擇。

「品味通行證」將於本月26日在「購票通Cityline」開售，分為250元和500元兩種。250元有5張品味券，500元有10張品味券，以及兩隻酒杯。另外，首100名光顧20間參與活動餐廳或酒吧的市民，可獲贈品酒套裝及1000元的郵輪優惠券。市民亦都可以在參與活動之時，自行到網上增值「品味通行證」，旅發局強調，活動中的品酒證比較餐廳一向所售賣的便宜，大部份為低至七折優惠及特色餐單，市民可以作自行選擇，另外，當中有不少產品50元內可以購買兩杯飲品。

網上直播邀請專家教授品酒技巧

除了「線下」餐飲活動，旅發局亦會有「線上」活動，透過網上直播，邀請專家教授品酒技巧。當中有著名品酒師James Suckling的推介美酒。根據旅發局的推介，堅尼地城一共有11間餐廳、灣仔有18間餐廳、中環有13間餐廳及尖沙咀有10間餐廳，疫情之下，市民需要到有關餐廳自使用安心出行應用程式登記，或「填紙仔」登記進入餐廳，有關活動設有時限，星期日至星期三由下午至晚上九點供應餐飲，星期四至星期六只能在下午供應，以便分隔人流。