新冠肺炎｜初確診少於10宗　渣打馬拉松及新世界維港泳將復辦

撰文：張嘉敏 朱海棋 林穎嫺 林穎嵐 黃金棋 孔繁栩
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本地新冠肺炎疫情至昨日（19日）回復「本地清零」11日。衞生防護中心昨公佈確診2宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，另一宗為3歲女童由蒙古抵港，她有病徵，累計12,302宗。昨初步確診少於10宗。

本港疫情放緩，大型比賽陸續復常。有1.8萬跑手報名參加的渣打馬拉松2021，將按計劃在下周日（24日）舉行；同樣已停辦兩屆的新世界維港泳，大會昨也公布爭取在12月12日復辦。

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▼2019年渣打馬拉松▼

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▼2018年10月21日新世界維港泳▼

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