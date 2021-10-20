新冠肺炎｜初確診少於10宗　渣打馬拉松及新世界維港泳將復辦

本地新冠肺炎疫情至昨日（19日）回復「本地清零」11日。衞生防護中心昨公佈確診2宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，另一宗為3歲女童由蒙古抵港，她有病徵，累計12,302宗。昨初步確診少於10宗。



本港疫情放緩，大型比賽陸續復常。有1.8萬跑手報名參加的渣打馬拉松2021，將按計劃在下周日（24日）舉行；同樣已停辦兩屆的新世界維港泳，大會昨也公布爭取在12月12日復辦。



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼



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強制檢測｜東華三院群芳幼兒園上榜 師生最遲周四檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（19日）刊憲，將東華三院群芳幼兒園、十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級，納入強制檢測。任何人於指明期間，曾逗留超過兩小時，須在10月21日(周四)或之前接受檢測。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.19｜蒙古返港童確診 瑪嘉烈醫院漏報針後面癱個案

新冠肺炎｜今增2宗輸入個案帶變種病毒 3歲女童蒙古抵港確診

新冠疫苗｜市民接種後面癱 申保障基金被拒 揭瑪嘉烈醫院無呈報

新冠疫苗｜單日4100人打首劑 接種率微升至67.9%

通關｜港府未定與內地通關方案 鍾國斌：考慮到幾時 何年何月？

政府公布新一輪檢疫酒店名單 增四酒店應付聖誕、農曆新年回港潮

聖誕新年料回港人數多 酒店業：下輪檢疫酒店增2000房多為中低價

新世界維港渡海泳擬12月12日復辦 參加者須打齊疫苗兼檢測呈陰性

美酒佳餚巡禮11月舉行 400餐廳提供優惠 再度不設中環主場

除夕煙花連續第三年取消機會大 旅發局：正籌備另一大型實體活動

粉嶺浸信會呂明才幼稚園爆發上呼吸道感染 20學童中招

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼

