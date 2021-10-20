新冠肺炎．最新｜衞生署：一周增32宗曾接種疫苗人士出現異常呈報

衞生署今日公佈，截至10月17日的過去一星期，共接獲32宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至10月17日，衞生署共接獲6 217宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



衞生防護中心今日(20日)公佈新增4宗輸入個案，其中3人是印尼及菲律賓抵港外傭，均已打針及沒有病徵，其中兩人帶有L452R變種病毒，另一患者由新加坡抵港，入住檢疫酒店兩天後出現病徵。另外，今日初步確診約5宗。



本地新冠肺炎疫情至昨日（19日）回復「本地清零」11日。衞生防護中心昨公佈確診2宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，另一宗為3歲女童由蒙古抵港，她有病徵，累計12,302宗。昨初步確診少於10宗。



本港疫情放緩，大型比賽陸續復常。有1.8萬跑手報名參加的渣打馬拉松2021，將按計劃在下周日（24日）舉行；同樣已停辦兩屆的新世界維港泳，大會昨也公布爭取在12月12日復辦。



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專訪｜雲頂總裁：增聘空姐空少 料公海遊年底前獲放寬人數至75%

【10:00】自去年初開始，新冠疫情肆虐全球各地，時隔多日，我們依然聽到兩個關鍵詞，經營困難及市民失業。那麼，究竟郵輪停航約一年半，對公司經營模式帶來什麼改變？雲頂集團總裁朱福明透露，雖然疫情下收入減少，但由於郵輪容納人數減半，亦無須遠航，工資、燃油，以及食物成本亦相應減少。



不過另一邊廂，航空業仍處於「冰封時期」，不少航空從業員被解僱。朱透露，由於工作性質相近，郵輪公司一直聘請航空業從業員，成為兼職或長期僱員。而隨著疫情緩和，郵輪公司繼獲批公海遊後，亦再次迎來轉機，他估計港府將於今年聖誕節前，批准船上的人數上限提升至75%。

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疫下無法外遊 本地年輕郵輪客大增三成 雲頂總裁稱復航後班班爆

【10:00】歷經去年初「鑽石公主號」船上爆發新冠肺炎後，隨著本港疫情逐漸緩和，政府終於批准郵輪公司復航。其中，以香港為發展基地之一的雲頂集團，旗下的「雲頂夢號」亦於今年7月30日順利啟航。



雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。當中以本地年輕旅客、留港的外藉人士的比例顯著上升，增幅約兩至三成。他認為，客源的改變與疫下市民無法外遊有關，成為旅遊業界的奇葩。

雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。（張浩維攝）

新冠疫苗｜過去一周錄32宗打針後異常事件 沒有潛在死亡個案

【17:29】本港新冠疫苗接種計劃開展近8個月，不過接種率仍未達70%。食物及衞生局今日（20日）公布截至10月17日的過去一周，共接獲32宗打針後的異常事件報告，當中沒有離世前14日內接種疫苗人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。另外，衞生署亦沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 涉3名無病徵外傭檢疫設施確診

【15:05】衞生防護中心今日(20日)公佈新增4宗輸入個案，其中3人是由印尼及菲律賓抵港外傭，均已接種科興或阿斯利康疫苗，3人抵港時都沒有病徵，其中兩人帶有L452R變種病毒，另一名患者由新加坡抵港，已接種復必泰疫苗，入住檢疫酒店兩天後出現病徵。另外，今日初步確診約5宗。

新冠疫苗｜針後疑面癱醫院無呈報 病人促當局容許接種者申報

【12:06】本港新冠疫苗接種計劃設疫苗保障基金，市民打針後出現副作用依賴醫院向當局呈報。市民Y先生（化名）8月底注射第二針復必泰疫苗後懷疑出現面癱，但他求醫的瑪嘉烈醫院卻沒有申報。他今早(20日)在電台節目稱，諒解醫院人手不足，但促請當局容許接種者自行呈報、並設專責部門處理。



協助Y先生他的民主黨醫療政策發言人袁海文批評，政府設保障基金原意為增加市民打針信心，今次事件反映副作用個案或被大幅低估，「唔係踢走呢啲數據，自己呃自己就無副作用喇。」

第三針疫苗︱崔俊明建議高危人士分批打 料復必泰亦要補打

【10:02】世界衛生組織（WHO）專家建議，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種人士可接種第三針，本港的政府專家委員會將開會討論。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，接種復必泰的人士亦有機會要打第三針，但未有迫切性。



崔俊明相信現時疫苗數量足夠打第三針，但由於場地及醫護人手未必可應付，「唔可以一窩鋒打」，建議分批讓長者及免疫系統較弱的人士先打。他指，外國有研究指可同時接種新冠疫苗及流感疫苗，認為可考慮同日接種。

▼10月20日 立法會議員接種流感疫苗▼



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葉劉試「溝針」抗體升至近2萬 促政府讓需要出境人士打第三針

【09:21】政府專家將開會商討是否需要接種第三劑新冠疫苗，行會成員，立法會議員葉劉淑儀今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，早前溝針打第三針復必泰疫苗後，抗體水平由9月時最低的59，升至10月中時的約1.78萬。她指，聽聞年輕人接種復必泰後反應大，因此「想試下溝針」，又希望政府可考慮讓有需要外出營商的市民盡快接種第三針疫苗。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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強制檢測｜東華三院群芳幼兒園上榜 師生最遲周四檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（19日）刊憲，將東華三院群芳幼兒園、十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級，納入強制檢測。任何人於指明期間，曾逗留超過兩小時，須在10月21日(周四)或之前接受檢測。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.19｜蒙古返港童確診 瑪嘉烈醫院漏報針後面癱個案

新冠肺炎｜今增2宗輸入個案帶變種病毒 3歲女童蒙古抵港確診

新冠疫苗｜市民接種後面癱 申保障基金被拒 揭瑪嘉烈醫院無呈報

新冠疫苗｜單日4100人打首劑 接種率微升至67.9%

通關｜港府未定與內地通關方案 鍾國斌：考慮到幾時 何年何月？

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新世界維港渡海泳擬12月12日復辦 參加者須打齊疫苗兼檢測呈陰性

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粉嶺浸信會呂明才幼稚園爆發上呼吸道感染 20學童中招

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼

