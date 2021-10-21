直播｜何珮珊獲國務院任命為海關關長　首位女關長海關總部見傳媒

國務院今日（21日）公布任命海關副關長何珮珊出任海關關長，接替退休的原關長鄧以海，是海關自1909年成立以來首位女關長，亦是歷來首位由紀律部隊晉升至最高級的女首長，有別於在1996至98年出任入境處處長的葉劉淑儀，後者為「空降」的政務官（AO）。何珮珊今早獲任命後，下午在北角海關總部大樓會見傳媒，《香港01》直播。



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海關關長人選由行政長官建議，再得到中華人民共和國國務院批准。國務院今日決定，依照行政長官林鄭月娥的提名，任命何珮珊為海關關長。

對於何珮珊的任命，林鄭月娥表示：「何珮珊在香港海關服務三十年，擁有豐富的部門運作經驗。她具備管理和領導才能，我深信她定能帶領香港海關，迎接未來的挑戰。」

何珮珊在2019年1月中升任為海關副關長，是該部門歷來最高級女官員，外界早已關注她會否成為本港首名紀律部隊出身的「一姐」。她首次以副關長身份出席海關年度總結記者會，被問及感受時，感謝部門及關長的信任及其他同事支持，指最重要是專注於工作，協助關長帶領部門面對挑戰。

時任關長鄧以海當時指，性別不是升遷的考慮因素，強調以內部晉升挑選關長是最理想做法，政府一直按照既定程序，考慮個人才能、經驗、領導才能和潛質等因素任命部門首長，不過直言如出現女關長，有利鼓舞同事士氣。

海關關長鄧以海退休，由何珮珊接替關長。（資料圖片）

鄧以海傳將執掌廉政公署

對於鄧以海退休，林鄭月娥表示：「鄧以海於二○一七年七月出任海關關長以來，致力帶領部門，在防止走私、保障和徵收應課稅品稅款、緝毒和防止販毒及濫用受管制藥物、保障知識產權和消費者權益、監管金錢服務經營者、保障和利便正當工商業及維護本港貿易的信譽等工作上均取得卓越的成績。我代表香港特別行政區政府，衷心感謝鄧以海對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。」

退休關長鄧以海服務海關34年，現年57歲，有報道他離職後，有機會接替廉政專員白韞六，執掌廉政公署。

鄧以海於1985年加入入境事務處任職入境事務助理員，1987年轉職海關任職見習海關督察，2006至2007年間借調保安局。他於2009年1月晉升海關監督，2011年8月晉升高級監督，2013年5月晉升總監督，2015年5月晉升助理關長，2016年8月晉升副關長，翌年7月坐正關長之位。