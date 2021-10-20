要求成為情侶不果　中年婦闖性伴居所虐待烏龜致死　被判囚16個月

曾勒索高官被判囚的中年婦人，要求與一名多年性伴侶發展為情侶，但遭對方拒絕。婦人本年初涉闖入性伴侶居所大肆破壞，剪碎對方衣物之餘，拾起對方飼養的豹龜打向自己心口，最終致龜隻死亡。婦人今（20日）在區域法院承認入屋犯法及虐畜罪，她求情指因性伴侶另結新歡，她在悲憤下才將代表二人感情的烏龜打向自己心口致死。法官判刑指，被告感情受挫也不能將悲憤發洩在動物身上，此舉無法減輕其痛苦，終判她入獄16個月。



被告許珂韋(又名許榮)，50歲，承認於本年1月27日分別入侵兩單位破壞財物，亦虐待龜隻。

被告曾於多年前任卡拉OK夜總會的女公關，期間結織一名已婚的政府高官Ｘ先生，兩人發展為情侶。惟X提出分手後，遭被告勒索50萬元，被告並威脅公開兩人性交片段。 被告因勒索罪成，於2008年被判囚3年。

驗屍報告顯示 一隻龜器官外露 龜殼斷裂

案情指，事主與被告曾是多年的性伴侶，而被告擁有他的舊居門匙。但自去年6月起，事主便沒有與被告聯絡，卻在本年初在舊居發現被告，因此感到生氣。被告更請求成為事主的女友，不過遭事主拒絕，事主亦要求她交還門匙，但不果。

事主後來又曾帶被告到新居過夜，但沒有給予她門匙，二人也在同月結束關係。不久後，事主與女友回新居時，卻發現新居內的手鐲、電視機被損壞，多件衣物被剪碎；事主另外也發現舊居內兩隻共值6萬元的烏龜死亡，衣物同被剪碎，於是報案。

驗屍報告顯示，其中一隻龜遭受創傷，龜殼斷裂，器官外露，內臟中等至嚴重自溶。

求情指涉案龜隻代表兩人感情

被告在警誡下稱，二人在夜店結識，聲稱二人曾經為9年的情侶，承認自己曾到事主新居將衣物剪碎及損壞財物，及後她前往事主的舊居，發現事主不在，於是哭了，並拾起一隻龜打向自己心口。

辯方求情指，被告因事主另結新歡，因極度悲憤才將代表二人感情的烏龜打向自己心口致死，期間烏龜也曾摔到地上，所以才造成案中的傷勢，她並非刻意折磨龜隻，只是當刻未能接受與事主分開。

辯方又指，她雖然曾對丈夫不忠，但丈夫仍不離不棄，已有真誠悔意，日後會重新做人，望法庭考慮本案非典型的爆竊案，予以輕判。

案件編號：DCCC687/2021