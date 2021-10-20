荃灣西如心酒店取消酒席後變檢疫酒店　海關：接4宗投訴展開調查

新冠肺炎疫情襲港近兩年，打亂情侶拉埋天窗的計劃。早前有多對新人投訴，質疑荃灣西如心酒店至近日才突然取消未來數月於「Nina Ballroom」擺設婚宴預約，卻沒提供任何原因，猜測該宴會廳是因為沒有食肆牌才取消客人酒席。



惟在昨日（19日）港府公布的「檢疫酒店」名單當中，荃灣西如心酒店低座「榜上有名」，兩者是否有關聯。如心酒店集團今晚（20日）回應稱，經過整體評估及考慮，作出參與成為檢疫酒店的決定，希望助社會應對疫情。



海關回覆《香港01》時表示，有關近日一酒店突然取消婚宴預約，截至今日（20日）下午5時，共接獲4宗有關該酒店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。



荃灣西如心酒店「Nina Ballroom」。（荃灣西如心酒店圖片）

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已訂酒席新人：酒店仍以「技術原因」作解釋

從港府公布的「檢疫酒店」名單中可見，新一輪檢疫酒店增加了荃灣西如心酒店。該酒店在明年3月前都會作為抵港人士檢疫的隔離酒店，令人猜測兩者有所關聯。有已在該酒店預訂酒席的準新人今日（20日）向《香港01》記者表示，酒店現時仍以「技術原因」作解釋，有已預訂的新人坦言感到無奈。本網就此已多番向荃灣西如心酒店查詢，但酒店方面至今仍沒有解釋確實停用宴會廳的原因。

預訂於明年擺酒的張小姐表示，現時已聯絡到70多對準新人受到影響。從收集得來的資料知悉，酒店方面今日就即將成為新一輪檢疫酒店，逐一致電受影響新人，勸喻他們接受早前所訂立的退訂、改期等方案。但當提到退訂金額、預訂其他酒店的差額賠償方面，一律以「會同經理傾傾」、「可以傾傾」，並沒有實際答允，早前的預訂條文中只提及新人「撻訂」的條款，酒店有何改動則未有提及其責任。

張小姐說，酒店職員亦多番勸客人同意所提供的三個選項，又指「要收支票都要最少14日㗎！」

張稱，部分今年內結婚的新人，因想盡快解決事件取回訂金，以便再覓地方擺酒及通知親友，所以無奈答允，但並不同意酒店做法，認為對方做事不透明。另外，她了解到現時仍未有人已收到退訂金額或賠償。

第六輪入選的檢疫酒店名單

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「Nina Ballroom」非位於低座的檢疫酒店部分

據了解，將成為檢疫酒店的為酒店低座，所涉及的「Nina Ballroom」位於酒店的高座7樓，需經高層升降機前往。酒店提供的新場地位於低座頂層，有一條空中天橋連接位於高層42樓的登記大堂，可乘搭高座一邊的升降機，因此毋須經低座邊。

早前食環署證實，涉事的宴會廳只持有公衆娛樂場所牌照，惟當局過去一年6度派員到場巡查，均無發現有人違反防疫規例或無牌經營食物業處所，因此未能了解其原因。

荃灣西如心酒店一共分兩座，高座（左一）維持不變，供一般顧客租住，低座（左二）將轉為檢疫酒店，如心酒店集團指兩座將獨立運作。（資料圖片)

如心酒店集團回應稱，經過整體評估及考慮，作出參與成為檢疫酒店的決定，希望助社會應對疫情。如心指在低座作為指定檢疫酒店期間，除Nina Ballroom外，酒店內的其他宴會場地均繼續運作提供服務。對於Nina Ballroom 宴會廳暫未能提供宴會服務，直至另行通知為止，集團深表歉意，並已安排專責團隊與每位受影響客人跟進，提供不同替代方案，包括為客人更改宴會日期及送上酒店禮遇，客人亦可選擇到酒店內其他宴會場地舉辦婚禮，或全數退款，正努力尋求解決方法，並參考專業顧問意見，盡快恢復相關服務。

如心又指，將根據政府最新公告的指引，全面分隔低座及高座，兩座大樓將獨立運作，以確保其賓客不會互相接觸；兩座大樓之間亦不設公共區域，使用獨立的出入口、升降機及行人通道；酒店亦將嚴格遵循香港政府的指引，兩棟大樓的室內通風系統獨立運作，並於時刻保持最佳的衞生標準及狀況。

荃灣西如心酒店建議受影響準新人轉到低座頂層的場所擺酒。（資料圖片）

海關回覆《香港01》時表示，有關近日一酒店突然取消婚宴預約，截至今日（20日）下午5時，共接獲4宗有關該酒店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查，如發現有商戶違反《商品說明條例》（《條例》），海關會採取適當的執法行動。而消委會發言人回覆指，消費者委員會收到涉事酒店的零星投訴個案，又提醒市民，疫情反覆，婚宴或存在許多不確定性，消費者與商戶訂立合約時，應要求詳列相關服務內容，避免口頭承諾，包括婚宴無法如期舉行時，延期或取消的條款、已繳及未付款項的安排等。

另外，消委會指，有關婚宴酒席之消費者投訴中，今年1月至9月有72，當中更改 / 終止合約有62宗，商戶亦有責任及時和主動與消費者溝通，詳細交代疫情下的安排，保障消費者權益。