新冠肺炎．最新｜11.1起進入政府大樓需使用安心出行

政府今日(21日)宣布，由下月起，將嚴格執行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」流動應用程式的安排。由11月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。



衞生防護中心今日(21日)確診6宗輸入個案，患者分別由蒙古、烏克蘭、印尼及菲律賓等抵港，4人帶有L452R變種病毒，包括一名由蒙古抵港的1歲男童，患者中亦有一名烏克蘭來港船員及一名印傭。初步確診個案少於5宗。



本港新冠肺炎疫情平穩。衞生署衞生防護中心昨日（20日）公布，新增4宗確診個案，均為輸入個案，本港累計確診個案則達12,306宗。昨日初步確診約5宗。

另外，食物及衞生局昨日亦公布，曾在指定日期及時間身處觀塘興業街The Wave麥當勞及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons人士，須於明日（22日）或之前接受強制檢測覆檢。



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▼國泰大裁員▼



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港龍結業一年｜港航空業疫情流失8,600人 學者︰日後需加薪搶人

【10:00】國泰航空裁員重組一周年，不少航空從業員轉換跑道，部份人轉行，亦有人離開香港繼續追尋飛行夢。截至今年中，國泰航空集團有18,700名員工在香港工作，較2019年中少約8,000人。在人力資源流失的同時，機場第三條跑道亦將於明年完成，預料2024年可以三條同時啟用，可增加7萬個就業機會。



有航空學者認為，與人力資源相比，更重要是亞洲航空業能否如國際航空運輸協會（IATA）預測，於2024年復甦。另有經濟學者認為，現時人才流失確實可惜，但相信只要航空公司在薪酬待遇上調整，日後其實可於本地及國際間再羅致人才，只是屆時搶人成本會上升。

港龍結業一年｜逾八成被裁本地機師未復飛 為就業機師也現移民潮

【08:00】去年10月21日，國泰航空宣佈裁員重組，旗下35年歷史的港龍航空亦畫上告號，即時停運，一眾機組人員頓時失業。



事隔一年，疫情緩和，通關卻無期，昔日港龍機師返回地面，天空變得遙不可及。有前港龍機師批評，至今只有不足兩成的港龍本地機師可重操故業，國泰卻依然堅持為外籍機師申請工作簽證，今年6月入境處更陸續向他們批出簽證，令不少本地機師心灰意冷。



本地市場未有容納本地機師空間，部份前港龍機師計劃到外國航空公司工作，部份人已舉家移民，到外國考取歐洲航空牌照。假如情況持續，勢將出現本地機師移民潮，一批本地航空業人才將流失。

譚頌熙近日再接受《香港01》訪問，在觀塘海濱遙望昔日機場所在地啟德。（廖雁雄攝）

10月20日強檢名單

新冠疫苗｜團體辦黃大仙祠接種疫苗活動 長者打針後獲贈福袋

【17:21】為推動長者接種率，多個團體近日相繼舉辦活動，加強地區解說及為長者即場打針。「全港社區抗疫連線」偕同嗇色園、民建聯、工聯會等機構，一連兩日舉行地區接種活動，邀請街坊到黃大仙祠接種，並有醫生現場作評估。有長者認為，活動有專車接送十分方便，又指早前擔心副作用，分別諮詢兩個醫生後，才敢打針。

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新冠肺炎｜今增6宗輸入個案 包括船員、印傭

【15:29】本港今天（21日）新增6宗確診個案，全屬輸入，包括一名烏克蘭抵港船員和一名來自印尼的外傭。6名患者中有4人帶有L452R變種病毒，另有4人已完成疫苗接種。患者當中包括一名1歲男童和一名38歲女子，他們都來自蒙古，是早前確診的一名3歲女童的密切接觸者。

新冠疫苗｜研第3針加強劑全打復必泰 孔繁毅︰Delta抗體比科興強

【11:46】全球新冠肺炎疫情持續，如何找出有效的預防方法為當務之急。疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今日（21日）於港台節目表示，港大正進行新冠疫苗「溝針」研究，所有參與研究的人士，全注射復必泰疫苗，作為第3針加強劑，因復必泰疫苗對Delta變種病毒的保護力，較科興疫苗高。

強制檢測｜曾到觀塘The Wave麥當勞及逸瓏坊超市 周五前須覆檢

【00:01】本港早前有一名機場貨運工人確診新冠肺炎，屬L452R變異病毒株，另有一名外傭在完成檢疫，抵達僱主家中後確診。食物及衞生局昨日（20日）公布，因應上述兩宗個案，曾在指定日期及時間身處觀塘興業街The Wave麥當勞及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons人士，須於本周五（22日）或之前接受強制檢測覆檢。

▼10月20日 立法會議員接種流感疫苗▼



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.20｜再增4宗輸入個案 上周32宗打疫苗後現異常報告

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 涉3名無病徵外傭檢疫設施確診

新冠疫苗｜針後疑面癱醫院無呈報 病人促當局容許接種者申報

市民改日期打針被刪接種紀錄 涉預約系統出錯 港府證曾出現異常

新冠疫苗｜單日3500人接種首針稍微回落 一人醫院打針後有副作用

葉劉試「溝針」抗體升至近2萬 促政府讓需要出境人士打第三針

第三針疫苗︱崔俊明建議高危人士分批打 料復必泰亦要補打

新冠疫苗｜過去一周錄32宗打針後異常事件 沒有潛在死亡個案

荃灣西如心酒店取消酒席後低座變檢疫酒店 海關接4投訴展開調查

香港美食嘉年華10月30日開鑼 已打針市民每日4時半後免費入場

工展會｜12月11日至明年1月3日重臨維園 廠商會：有信心如期舉行

專訪｜雲頂總裁：增聘空姐空少 料公海遊年底前獲放寬人數至75%

疫下無法外遊 本地年輕郵輪客大增三成 雲頂總裁稱復航後班班爆