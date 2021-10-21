楊明疑酒後駕駛撞壆　楊可再答辯　認不小心駕駛准保釋候判

藝人楊明去年疑因酒醉下駕駛，在山頂馬己仙峽道撞壆，裁判官雖裁定他未能提供呼氣樣本罪不成立，但就楊承認不小心駕駛罪，卻要楊先還柙索取報告，楊即要求撤回他早前的認罪決定。律政司就此感不滿要求覆核，案件今（21日）在東區法院裁決，裁判官鄧少雄駁回控方的覆核申請，批准楊明重新答辯。案件押後個多小時後再開庭處理，楊再次承認不小心駕駛罪，其律師為他作出求情後，鄧官將案押後至11月4日判刑。楊准以5000港元保釋候訊，期間不得離港，居於報稱地址，逢星期三到警署報到。



楊再答辯時神色凝重

被告林明樂（39歲，楊明的原名，下稱：楊）於2020年8月1日於馬己仙峽道發生的交通意外而被控，楊否認拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，但承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足等3罪名。案件在今年4月14日判刑時，裁判官稱要還押楊時，當時代表楊的資深大律師清洪突稱向楊提供了不恰當的法律意見，要求推翻楊原本的認罪答辯，獲裁判官接納。

楊明於12時30分重新答辯，再次承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，聽取案情時神色凝重。

楊明今在女友陪同下到法庭。(劉安琪攝)

楊當時真實地神智不清

鄧官在裁決時稱，就早前經審訊後被裁定罪脫的拒絕提供血液樣本作酒精測試罪，是根據兩名警員及一名醫生的證供，楊當時是真實地神智不清，有機會因而未能回應警方的要求。因此，鄧官認為楊沒有犯罪意圖，控方未能在毫無合理疑點下證明其有罪，終決定維持原判。

楊已表明再認罪討論無實質意義

至於被告意欲推翻認罪答辯的不小心駕駛罪，鄧官指由於被告一早就表明會重新承認控罪，控方仍堅持覆核，已淪為學術討論議題，毫無實質意義。而早前代表楊的清洪資深大律師已承認犯錯，曾誘使楊認罪，若不批准楊重新答辯會讓「公義無法彰顯」。

事發經過。(詳看下圖)

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警員可要求醫生抽取血液樣本

鄧官續指，「自招醉酒」非逃避罪責的藉口，否則就會變得「愈醉愈可以逃避責任」，有違立法原意。普通法中有提及到「被告不可自證其罪原則」，而抽血屬入侵性取證，強行入侵有違普通法原則。惟另根據《道路交通條例》第39C條，若被告可能沒有能力有效地同意抽取血液樣本，警務人員亦可要求醫生從某人抽取血液樣本，能與「被告不可自證其罪原則」取得平衡，以將醉酒者繩之於法。

鄧最後自言「事後孔明」地看待事件，警方當時沒有援引《道路交通條例》第39C條，為被告抽血化驗，否則問題一早便可獲得解決。

案件編號：ESCC2365/2020

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)