渣打馬拉松｜首日取選手包維園現長龍　跑手嫌繁複：複雜過過關

跑界年度大事，渣打香港馬拉松暫停一年後，周日將（24日）復辦，能再跑青馬與西隧，重踏馬路，跑手也期待。渣馬參加者今日（21日）起可到維園領取選手包，同時接受新冠病毒檢測，結果陰性才可出賽。

今早近11時的維園，已有逾200人排隊等候，在維園繞了約四分一圈。有參加者表示，排隊加檢測等流程約需時45分鐘，形容流程順暢，不過，他承認今屆手續較繁複，更笑言：「仲複雜過過關。」

今屆是《港區國安法》實施下首次渣馬，有跑手明言會注意裝束：「廢事畀人話，多一事不如少一事。」



周日復辦的渣馬，所有參賽選手除了必須已完成接種兩劑新冠疫苗外，亦要於賽前72小時完成新冠病毒檢測。

參加者今日至周六（23日）可到維園領取選手包，現場所見，他們須出示針卡，當工作人員確認身分後，會為參加者佩戴手帶以作識別，手帶在完成比賽前均不准拆除。戴上手帶後，參加者須在場接受病毒核酸檢測，完成採樣後才可領取選手包。

不少參加者到場領取選手包。（盧翊銘攝）

跑手形容防疫安排嚴謹 不怕比賽中感染

參加者彭先生說今日流程暢順，剛到場時見到有約百人排隊，但連計檢測等程序，約45分鐘便完成：「時間都合理，因為人太多。」他又指，過去已跑馬拉松十多年，承認今屆手續很繁複，更笑言：「仲複雜過過關。」不過，因為今次防疫安排嚴謹，故不擔心有感染風險。

彭先生稱今屆的手續很繁複，但因防疫安排嚴謹，故不擔心有感染風險。（盧翊銘攝）

疫情致訓練時間大減 女跑手稱無礙參賽：跑完會開心啲

參加者謝女士特意早到一小時，但現場已人頭湧湧：「諗住今日唔係假期唔會好多人，點知咁多人，龍尾都唔知去咗邊。」雖然今次參加者要接種疫苗及檢測，但她認為問題不大，而疫情影響訓練時間大減，她仍然決定參賽：「跑完之後會開心啲。」

今屆是《港區國安法》實施下首次渣馬，往年賽事，部分跑手會穿奇裝異服或展示具政治訴求標語，香港田徑總會日前表明，如大會發現有任何違反法例或違反大會規則情況，將作出勸喻，勸喻不果將會要求執法部門介入協助。至於穿着特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入起點檢查站接受安檢才可參加活動。

今屆是第二次參與的夏先生表示，比賽當天會照常穿著平常的運動衣，會避免「敏感」裝束，例如黃或藍顏色的運動服。

大會表明檢查特別裝束 跑手稱會避忌連黃衣也不穿：多一事不如少一事

張先生參加了馬拉松約十年，他稱在疫情及延期等因素下，今屆氣氛比往年淡然，而在《港區國安法》下，參賽時的考慮會比以前多，例如服飾等，為免引起麻煩，當日會不選擇黃色運動服：「廢事畀人話，多一事不如少一事。」