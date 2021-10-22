浸大團隊開發互動地圖　重演香港保衛戰　激發中學生學歷史興趣

二次世界大戰期間日本進攻香港，與英軍及加拿大軍等展開一場「香港保衛戰」。由浸會大學歷史系副教授鄺智文帶領的團隊，在2019年獲優質教育基金撥款157萬元，為中學開發以「香港保衛戰」為主題的電子互動地圖。鄺智文指，香港地形複雜，難以單靠文字解釋軍隊行軍路線，若同一時間線牽涉不同戰事更是難以表達，但透過互動地圖，能更清楚表達當時的空間概念。

電子互動地圖系統亦清晰記錄當時參戰的部隊、軍事建築、戰時人物故事、戰爭罪行、戰役前後影像、戰時武器以及民防設施等。團隊與教育局合作在未來為教師提供簡介會，培訓老師運用地圖教學，期望明年下半年可正式在課堂上使用。



團隊由浸會大學歷史系副教授鄺智文帶領，自2011年起研究1941年「香港保衛戰」。（曾凱欣攝）

互動地圖開放予公眾使用

由鄺智文帶領的團隊自2011年起研究1941年「香港保衛戰」，更在2019年獲優質教育基金撥款157萬元，為中學開發以「香港保衛戰」為主題的電子互動地圖，激發學生學習歷史和數理工程等學科的興趣。

透過電子互動地圖，公眾能一目了然睇清當時各方部隊交戰的分佈，並可運用地理資訊系統顯示、儲存及分析過去的地理數據，將當時英日雙方戰時地圖覆蓋在Google地圖上，讓使用者可以隨意調較時間線，追蹤不同戰役時間變化。中英文版本的電子互動地圖已於8月29日開放予公眾使用。

系統清晰記錄當時參戰的部隊、軍事建築、戰時人物故事、戰爭罪行、戰役前後影像、戰時武器以及民防設施等。（浸大互動地圖截圖）

香港地形複雜 一條時間線若涉不同戰事難用文字表達

鄺智文指，香港地形複雜，難以單靠文字解釋軍隊的行軍路線，若同一時間線牽涉不同的戰事更是難以表達，但透過互動地圖，能更清楚表達當時的空間概念。他續指，除了行軍路線之外，系統亦清晰記錄當時參戰的部隊、軍事建築、戰時人物故事、戰爭罪行、戰役前後影像、戰時武器以及民防設施等。

將18日戰役劃成51個時間點 三分一戰時建築物仍存在

地圖將歷時18日的戰役劃分為51個時間點，並逐一展示雙方步兵、砲兵的位置和行軍路線，包括軍隊被擊潰的位置等，更列明每個部隊的稱號及簡單介紹。至於軍事建築方面，地圖上有378個香港戰役相關軍事建築或其他地標的條目，其中大約三分之一建築物至今仍然存在。

當中有不少軍事建築的照片由團隊親自到訪遺跡拍攝，其中絕大多建築物未有標上其歷史背景，行山人士可以透過互動地圖，更了解每個軍事遺跡及其名稱。（浸大互動地圖截圖）

團隊親到遺跡拍攝實照 助大眾了解建築物來源及用途

鄺智文指，有不少軍事建築照片是由團隊親自到訪遺跡拍攝，其中絕大多建築物未有標上其歷史背景，而行山人士便可以透過互動地圖，更了解每個軍事遺跡及其名稱。他以「香港仔掩蔽部」為例子，不少人未必知道該建築物的來源及用途，又解釋掩蔽部一般是當時為駐軍提供宿營和儲存空間，其中有十字標誌的掩蔽部則是前線救護站。

花兩年研究蒐集一手史料 包括戰犯審判紀錄及日軍相簿

為了加強地圖趣味性，團隊亦在地圖加入每個地點的人物故事，例如較為人熟悉的張愛玲、羅遜准將等。團隊花近兩年時間研究和蒐集與「香港保衛戰」相關的一手歷史資料，包括戰犯審判紀錄以及從舊日本網上書店購入的日軍軍人相簿。鄺智文指，雖然未能夠辨悉該名軍人的身份，但相簿內記載不少戰役時的香港照片，例如炮台、日軍軍人合照等。

為了加強地圖的趣味性，團隊亦在地圖加入每個地點的人物故事，例如較為人熟悉的張愛玲、羅遜准將等。（曾凱欣攝）

將為中學教師製作簡單版互動地圖教材

鄺智文透露，未來會為中學教師製作較簡單版的互動地圖教材，亦會與教育局合作為教師提供簡介會，簡介互動地圖的用法及操作，培訓老師運用地圖教學。他期望，可於來年下半年正式在課堂上使用，另外亦會繼續優化公眾被的互動地圖，例如加入搜尋器等。

該計劃的團隊成員包括浸大歷史系主任劉詠聰、教授黃文江、副教授帥德威、譚家齊，以及軍事史學者Tony Banham、蔡耀倫及高添強。