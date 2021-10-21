牛肉加價︱火鍋店一年內經歷兩次加價　店主嘆硬食：負擔係好大

天氣轉涼，市民打邊爐意欲增，不過代理本港活牛的五豐行日前公布，今日（21日）起上調內地活牛批發價，肥牛增幅逾8.1%。除了一般市民要捱貴牛，有火鍋店店主稱，一年內歷兩次加價，直言情況罕見，不欲將成本轉介食客，店家只能「撐住先」，「無辦法，我哋又唔可以加落食客到。」他又形容負擔很大。



鍋心粥底火鍋執行董事姚錦光形容，一年加價兩次的情況罕見。（黃詠榆攝）

鍋心粥底火鍋負責人姚錦光稱，三個月前牛肉來貨價已增加約兩成，批發商早前已預告，下月會再加價約一成，形容一年加價兩次的情況罕見，「之前都係兩年先加一次，加少少，今年係加最多」，另外豬肉來貨價、聘請員工等成本亦有上升。

他稱，開業近6年收費未曾加價，「加價無辦法，我哋又唔可以加落食客到」，慨嘆只能「撐住先」，「做飲食負擔係好大好大」。他又認為，疫情放緩，近兩個月情況有明顯好轉，「食客無咁驚，出嚟多咗」。姚指，疫情嚴峻時營業，生意額跌至僅兩成，現在則可回復至八成，「天氣一定會影響，尤其係打邊爐，天凍啲人都會諗起打邊爐。」生意在秋冬時更好。

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本港近日爆發「乙型鏈球菌」，40天內累計出現79宗個案，患者由一個月大至96歲，有專家透露，部份病人曾經接觸淡水魚，例如任職魚販、廚師，但亦有人僅在進食生滾粥、魚腩粥後受感染，姚強調，店內所出售的全是鹹水魚、海鮮，員工處理時亦會相當小心，包括戴兩個手套去處理。