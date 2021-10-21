望下次應徵獲幫助　女子主動送包及2千元　遭棄掉兼被控行賄候判

中年女子申請保安員職位未獲聘用。她之後主動向招聘主任提供自製包點，惟主任向上司報告後把整袋包點棄掉。事後主任收到女子短訊稱已提供了2千元「茶錢」，希望能有下次機會，更稱若獲聘會再提供3千元。主任即上報事件，惟已無法尋回包點與「茶錢」。女子事後遭廉署檢控，她今(21日)在東區法院承認提供利益罪，裁判官把案押後至11月12 日判刑，以候其感化及社會服務令報告。



被告柯美景，51歲，承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。控罪指她今年3月向一名地產發展商招聘主任提供賄款共5,000元利益，以求對方協助她獲聘為保安員。

希望下次招聘時獲得幫助

控方案情指，太古地產有限公司(太古地產)於今年2月中招聘保安員。被告申請有關職位並出席了網上面試，但她於今年3月2日收到招聘主任通知指其申請不成功。她其後向該招聘主任發手機短訊，要求對方下次招聘時給她幫助。

上司安排整袋包點棄掉

被告翌日再致電該招聘主任，表示會送贈一些自製包點給對方。同日下午，被告把一袋包點放招聘主任辦事處的接待處，並以手提電話短訊叫主任不要將包點交給他人。招聘主任向上司匯報後，上司安排把整袋包點棄置。

事後無法尋回包點袋

今年3月4日，招聘主任再收到數個由被告發出的短訊，被告表示之前一日向他提供了2000元「茶錢」，若她獲聘及通過試用期，會再提供3,000元。招聘主任立即向其上司匯報事件，但他們已無法尋回袋包點及2,000元。

案情指被告將2,000元「利市」放在送給主任的袋包點袋中。

案件編號：ESCC 1921/2021