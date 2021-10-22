新冠肺炎．最新｜海洋光譜號首現船員初確診　公海遊出發前先取消

撰文：朱海棋 鄭翠碧 王潔恩 鍾妍 林穎嫺 黃金棋
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全球疫情持續，原定周四（21日）啟航的皇家加勒比郵輪海洋光譜號，有一名船員初步確診，該名船員或屬復陽個案，公海遊須取消航程。
食物及衞生局亦公布，因應一宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案，曾於9月30日之後身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士，須在明日（23日）或之前接受強制檢測。

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