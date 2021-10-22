新冠肺炎．最新｜醫管局：11.1起進入公院行政大樓需用安心出行

醫院管理局今日表示，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，獲豁免人士除外（包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記）。在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」流動應用程式。



衞生防護中心今日(22日)公佈2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是菲律賓抵港外傭，沒有病徵，在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。另外，今日初步確診少於10宗。



全球疫情持續，原定周四（21日）啟航的皇家加勒比郵輪海洋光譜號，有一名船員初步確診，該名船員或屬復陽個案，公海遊須取消航程。

食物及衞生局亦公布，因應一宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案，曾於9月30日之後身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士，須在明日（23日）或之前接受強制檢測。



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新冠肺炎｜今增2宗輸入 菲傭竹篙灣檢疫中心確診 染變種病毒

【15:14】衞生防護中心今日(22日)公佈2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是菲律賓抵港外傭，沒有病徵，在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。另外，今日初步確診少於10宗。

何栢良：海洋光譜號船員檢測結果不配合船期 郵輪公司需檢討

【13:01】郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天驗出陽性，疑為復陽個案，事件令該郵輪的「公海遊」活動被迫取消，已登船的乘客需下船，而大批未登船的旅客亦滯留於啟德郵輪碼頭數小時，共影響1200人。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（22日）表示，一般復陽個案的傳播風險不高，不過今次事件反映郵輪公司於安排上未及完善，船員的檢測結果出爐時間未能配合船期，在安排乘客上船後才得出部份船員的結果，以致乘客需「上咗船又落返」，認為郵輪公司需要檢討。

海洋光譜號船員疑「復陽」 三批乘客及員工最遲明日強制檢測

【12:25】「海洋光譜號」郵輪員工懷疑復陽，食物及衞生局今日（22日）提醒任何在9月30日至10月21日身處該郵輪超過兩小時的人士，都要在明日或之前接受強制檢測。

▼皇家加勒比郵輪旗下「海洋光譜號」▼



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▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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▼10月20日 立法會議員接種流感疫苗▼



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼



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