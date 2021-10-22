鄒幸彤與支聯會常委涉違國安法　官准5被告保釋　兩人不滿條款

支聯會多名相關人士，早前遭警方國安處拘捕，並引用《港區國安法》起訴，其中前副主席鄒幸彤與另4名常委，被指未有遵從《國安法實施細則》發出的通知。案件昨（21 日）在西九龍法院作預審，另鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光均有保釋申請，羅德泉署理總裁判官聽取各方陳詞後，稱需時考慮並押後至今（22日），終批准三人保釋，另以同樣條件批准餘下兩名沒有申請保釋的被告。惟包括鄒幸彤等兩名被告不滿部份條款，法庭仍在處理中。



5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

羅官准各被告擔保的條款中，包括不得直接或間接以任何方式，包括：傳統實體、電子媒體，或任何公眾平台，作出、發放或轉載可構成違反國安法或香港法例中危害國家安全罪行的言論，惟有兩名被告表示不同意。

案件編號：WKCC3633/2021