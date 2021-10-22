沙中線．直播｜東鐵過海段明年6至7月通車　羅湖可直達金鐘

屯馬線於今年6月全線通車，惟同屬沙中線工程的東鐵線過海段，正式通車日期一再延後，由最初工程上馬時計劃在2019年啟用，延至明年2022年首季通車。惟工程近期再受東鐵轉用9卡列車進度，以及引入新信號系統等問題影響，能否按修訂後的目標，於明年首季過海仍屬未知數。《香港01》接獲最新消息，指港鐵經追趕進度後，最新落實通車日期為明年第二季。

港鐵表示，追回東鐵過海段落後的工程進度良好，與港府商討後，沙中線過海段將於明年6至7月通車。過去港鐵一直稱，正盡力追回東鐵過海段落後的工程進度。港鐵原訂今年1月至10月期間，安排於其中10個周日，停駛東鐵旺角東至紅磡站一段，以進行東鐵過海段軌道接駁工程，現時尚待港鐵公布最後一個工程日。至於過海段其他相關工程，早前港鐵表示，大部份的新軌道接駁，以及會展和金鐘站車站工程有一定進展。港鐵將於今（22日）午4時30分交代東鐵過海段最新工程度進度，《香港01》將會直播記者會。



▼9卡列車通車情況▼



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總造價接近915億元的沙中線項目，工程分為大圍至紅磡段，以及過海段。大圍至紅磡段已隨屯馬線全線通車，今年6月底全面啟用，至於接駁東鐵過海的工程，則未定通車時間。港鐵早前指，因應東鐵過海段軌道接駁工程，需要在今年1月至10月，安排其中8個周日，暫停旺角東站至紅磡站服務，把現有東鐵路軌，連接至新建的紅磡站月台。

港鐵原訂去年更換新信號系統及新的9卡列車，但被《香港01》揭發新信號系統出現「帶錯路」導致列車「入錯線」等問題，去年10月臨門一腳叫停轉用新信號系統，至今年2月6日起才轉用。

隨新信號系統啟用，東鐵正安排以9卡新列車及傳統12卡列車混行，未有再提原來半年內完成悉數更換成9卡列車的目標。9卡列車更接連出現問題，本月颱風襲港期間，多部列車曾出現故障，至今仍未完成更換列車。

至於東鐵過海段的兩個車站，會展站及金鐘站的相關工程亦有進展。港鐵早前釋出多張金鐘站擴建部份的新照片，顯示工程已大致完成

▼6月27日屯馬線全線通車 特別頭班車開出情況▼



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▼6月27日屯馬線全線通車 鐵路迷於宋皇臺站搶先入閘▼

