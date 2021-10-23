新冠肺炎．最新｜初步確診少於10宗　渣打馬拉松周日復辦

衞生防護中心昨日（22日）再增2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是檢疫中的菲律賓外傭，累計增至12,314宗。昨初步確診少於10宗。至於在周四（21日）初步確診的皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」的40歲船員，列為海外確診復陽個案，但仍會安排密切接觸者強制檢疫，郵輪則要停航21日。



停辦兩年的渣打馬拉松周日（24日）復辦，限1.85萬人參加。只有完成接種疫苗及近三日檢測陰性跑手，才准參加，大會規定起跑前必須戴口罩，開始後則可除下。



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01消息｜港府力爭12月通關 望早於冬奧前展開「首階段」

【08:00】跟內地免檢疫通關是不少香港人的願望；可靠消息人士透露，港府正力爭今年12月前，成功展開「首階段」的通關。雖然港府盡可能根據內地專家提出的檢疫要求，作為藍本，但最終也需要內地當局給予港府一些「讓步」，才可望水到渠成。

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郵輪海洋光譜號船員列復陽個案 衞生署指令停航21日至11月10日

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