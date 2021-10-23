新冠肺炎．最新｜新增青衣華逸酒店為外傭檢疫設施　下周一起預訂

勞工處今日(23日)公佈，11月1日起，青衣華逸酒店將開放為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭作檢疫用途。這是在大嶼山竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店以外新增的指定檢疫設施。

外傭僱主及職業介紹所可於下周一(25日)上午9時30分起，在青衣華逸酒店的網上預約系統(www.ramblerhotels.com/garden)預訂房間，每個房間每晚收費650元(包括三餐膳食及所有費用)。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。



衞生防護中心昨日（22日）再增2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是檢疫中的菲律賓外傭，累計增至12,314宗。昨初步確診少於10宗。至於在周四（21日）初步確診的皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」的40歲船員，列為海外確診復陽個案，但仍會安排密切接觸者強制檢疫，郵輪則要停航21日。



停辦兩年的渣打馬拉松周日（24日）復辦，限1.85萬人參加。只有完成接種疫苗及近三日檢測陰性跑手，才准參加，大會規定起跑前必須戴口罩，開始後則可除下。



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