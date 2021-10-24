渣打馬拉松2021．最新｜各組賽事開跑　跑手按規定起步後才除口罩

因疫情停辦一屆、闊別香港兩年多的「渣打馬拉松」今天（24日）重臨開跑，亦是肺炎疫情爆發以來，香港首個有公眾參與的大型體育盛事。18,500名參賽者今天將會出戰馬拉松、半馬拉松及10公里三個組別的賽事，跑手需完成接種2劑疫苗，並在賽前接受核酸檢測。大會又提醒跑手需遵從守則，切勿穿著有政治元素或口號裝束，違者將被拒參賽，如有需要會要求執法部門介入。

大會公布，所有跑手檢測結果都呈陰性，確保安全開跑。由於今年無海外的世界級選手參與，料會上演一場「本地薑」之爭，十公里及半馬精英組賽事會率先在清晨5時45分開跑，一眾香港長跑好手都已摩拳擦掌、整裝待發，《香港01》亦會全程直擊賽事發展，即時更新最新消息。



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全馬和半馬跑手在彌敦道起點集合。（黃詠榆攝）

【05:55】跑手遵從大會規定，起步前配戴口罩。在彌敦道起點，跑手穿過起點約100米後的拱門才除下口罩。

【05:45】全馬及10公里賽分別在彌敦道及西隧起跑。在彌敦道起點，由署理行政長官李家超及警務處處長蕭澤頤主持開步禮。起步鳴一響後，賽事展開，大會提醒跑手起初後才除下口罩。

【05:23】全馬和半馬跑手已到彌敦道起點集合，並加緊熱身，迎接賽事開始。由於今清晨頗清涼，部分跑手加強起步前的保暖功夫。

【05:20】配合賽事，全港多處有封路安排。

【05:00】渣打馬拉松大會在官方facebook專頁公布，所有跑手檢測結果呈陰性，並感激各跑手耐心配合過去三日的新冠病毒檢測。

【04:54】港鐵多線提早開出一頭班車接載跑手前往起步點。

渣打馬拉松大會公布所有跑手檢測結果呈陰性。（渣打香港馬拉松facebook）

最近一次的渣打馬拉松已是2019年2月中，2020年1月本港爆發新冠肺炎，其後香港業餘田徑總會決定取消原定於2月8日及9日舉辦的馬拉松。而2021年的渣打馬拉松本來預計於今年1月舉辦，其後數次因疫情而延期，終在10月24日成功舉行。昔日的馬拉松均於冬末春初舉行，今年卻適逢深秋，相信一眾跑手都會經歷一次獨特的跑步體驗。

今年的馬拉松、半馬拉松賽事均於尖沙咀彌敦道起步，10公里賽事起點則設於西隧九龍收費廣場，三項比賽的終點均為維多利亞公園。今年一眾「本地薑」早就摩拳擦掌，包括姚潔貞、魏賡、程小雅等，競爭十分激烈，而男、女子總冠軍將會奪得1.5萬美元獎金。

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在疫情下，今屆賽事有特別防疫安排，跑手需戴口罩，在起點後50米至100米才可除下。跑手們也需完成新冠疫苗接種，早前他們亦已接受了病毒檢測，戴上識別手帶，亦可在開跑前及完成後進行自願的快速檢測。大會表示歡迎市民在賽道旁圍觀打氣，但賽道和大會範圍內一概要遵守社交限聚令。

以往在渣打馬拉松，部分跑手會穿奇裝異服或展示具政治訴求標語，大會早前曾指不會限制任何服裝顏色及標語，惟其後改稱如發現有任何違反法例或違反大會規則的情況，將作出勸喻，如勸喻不果，將會要求執法部門介入協助。

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▼2019年渣打馬拉松▼

