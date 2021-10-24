新冠肺炎．最新｜青衣華逸酒店下月起作外傭檢疫設施　提供500房

衞生防護中心昨（23日）公佈新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，全部患者已接種疫苗，只有一人出現病徵，其中一人為印傭，另有一人是由烏克蘭抵港的船員；初步確診則少於10宗。

另外，11月1日起，青衣華逸酒店將開放為指定外傭檢疫設施，提供500個房間，是繼大嶼山竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店外，第3個指定檢疫設施，明（25日）上午9時30分起，可在青衣華逸酒店的網上預約系統（www.ramblerhotels.com/garden）預訂房間，每個房間每晚收費650元(包括三餐膳食及所有費用)。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。



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