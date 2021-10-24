渣打馬拉松2021｜《魷魚遊戲》打扮跑全馬驚撞款　口罩散落賽道上

闊別兩年的渣打馬拉松今日（24日）開跑，大會因應新冠肺炎，在起點區後50米放置多個口罩回收筒，跑手跑過指定範圍後，可以選擇「除罩」跑步。不過，不少跑手未能成功投入口罩，不少口罩散落一地，需由清潔工人掃走。

雖然今屆暫未見以往賽事般超跨張的奇裝異服，但不少跑手悉心打扮出賽，有參賽者化身成大熱韓劇《魷魚遊戲》主角「成奇勳」，穿上印有「456號」的運動衣，並在額頭畫上該劇的標誌圖案。



▼渣打馬拉松2021‧清晨時分▼



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早上5時許，參賽選手已陸續抵達馬拉松起點，選手進入跑道前要先經過保安檢查，署理行政長官李家超、警務處處長蕭澤頤等出席擔任主禮嘉賓，5時45分馬拉松半馬賽事起步，主持人提醒選手須在起跑後，才可脫下口罩，並將口罩棄置於大會指定的垃圾桶。

渣馬常客今扮「成奇勳」：驚同好很多人撞款

市民林先生曾參與數屆馬拉松，今年參加全馬賽事，自言一向喜歡以特別造型參加，過去曾扮演賊王、特警及火炬手，今年則以大熱電視劇《魷魚遊戲》男主角造型參賽，並購入Q版公仔一同作賽：「其實今日有啲驚，驚好多呢啲人，同好很多人撞款。」

跑手稱完成時間順其自然 嘆今屆氣氛較以往差

市民卓小姐已跑了十多年，今年同樣參加全馬比賽，被問到成績目標，她稱順其自然，期望安全完成，但直言疫情下今年與往屆的氣氛相差甚遠，感覺一般：「 以前（氣氛）好多啦啦隊。」

疫情下參賽亦有新安排或條件，如選手須接種疫苗、參賽日不設行李寄存，她理解因防疫緣因，但部分步驟略為不便，亦有朋友因未接種疫苗，而無法參加，感到少少可惜。

清潔工人急忙清理地上口罩

十公里賽事在早上5時45分開跑，由田總榮譽副會長李志榮等人嗚槍。在起跑前，大會再度提醒選手在起點前都必須佩戴口罩，而起點後50米至100米設置口罩回收筒，選手在可選擇除下口罩，或將口罩棄置入回收筒。

現場所見，跑道上擺放了數個回收筒，但跑手跑經回收筒並脫口罩時，因未能成功投入，不少口罩四散在周圍，需由清潔工人清理。

在開跑前，現場亦有大量警察，而九龍站內有警員配備胡椒噴霧巡邏，起點區附近亦有反恐特勤隊駐守。

▼渣打馬拉松2021‧全馬、半馬及10公里賽事路線▼

