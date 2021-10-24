渣打馬拉松｜逾400人受傷　10人送院最大87歲　1人危殆留醫

渣打馬拉松相隔兩年再度舉辦，今年有18,500名選手報名參賽，最終有15,659人出席當中445人受傷，佔參賽人數2.8%，有10人不適送院，年齡介乎32至87歲，其中1人危殆，送往律敦治醫院救治。



醫管局指渣馬有10人送院，其中一人情況危殆。

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



+ 3

渣馬大會中午12時許會見傳媒，大會指有445名跑手受傷，由於今日氣溫比以往賽事日子略高，有5人體溫過高送院，另有部份人因扭傷、反應緩慢入院。

醫管局表示，截至今早11時，9男1女不適送院，年齡介乎32至87歲，其中1人危殆，5人嚴重，2人穩定，2人已出院，危殆跑手正於律敦治醫院救治。

▼渣打馬拉松2021‧禁止「香港加油」▼



醫管局表示，截至今早11時，9男1女不適送院，年齡介乎32至87歲，其中1人危殆，5人嚴重，2人穩定，2人已出院，危殆跑手正於律敦治醫院救治。

▼渣打馬拉松2021‧衝線▼

