台灣宜蘭縣發生6.5級地震　本港天文台：接獲市民報稱感地震

台灣宜蘭縣發生黎克特制6.5級地震。天文台今日（24日）下午表示，初步分析下午1時11分台灣發生一次 6.3級地震，接獲市民報告表示感到地震。



台灣宜蘭縣發生6.5級地震。(資料圖片)

台灣交通部中央氣象局公布，在今日下午1時11分34秒，在宜蘭縣政府南方22.7公里 ，位於宜蘭縣南澳鄉錄得6.5級地震，地震深度為66.8公里。宜蘭縣地區最大震度4級，台灣其他地區包括台北，同樣最大震度4級。在中午12時38分，中央氣象局在花蓮縣近海已錄得 4.5級地震，其後在1時12分在宜蘭縣大同鄉都錄得5.4級地震。

本港天文台則在下午1時12分錄得在花蓮之東北約71公里、距香港約840公里，出現5.9級地震。天文台其後作出修訂，初步分析下午1時11分台灣發生一次 6.3級地震，震中位於台北之東南偏南約60公里，即距離香港之東北偏東約820公里。