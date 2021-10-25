新冠肺炎．最新｜新增4宗輸入個案包括2菲傭　3患者帶變種病毒

衞生防護中心公布本港今日（25日）新宗4宗新冠肺炎輸入個案，包括2名菲傭。4名患者全部已完成接種疫苗，當中3人帶變種病毒。

另外，今日周一，又到外傭僱主搶檢疫設施日子，新增青衣華逸酒店，外傭僱主及職業介紹所可於今日（25日）上午9時30分起，在該酒店的網上預約系統（www.ramblerhotels.com/garden）預訂房間，每晚收費650元。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

安心出行｜一文看清各處所安排 教育局：進入官立學校需使用

+ 7

+ 3

外傭檢疫｜青衣華逸酒店首日預約 網站一度難連線 多個日子無房

【10：50】青衣華逸酒店為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間，間房每晚收費650元，今日（25日）上午9時30分起，酒店網上預約系統首日開放供預訂房間。不過，《香港01》實測發現，臨近預約時間，網站一度反應援慢，即使成功進入，揀日子後亦無回應，留在等待畫面，直至10時網站運作才較暢順，有外傭中介估計大部分時段已爆滿，惟仍會「繼續撳，試下」。

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



+ 3

昨日總覽：新冠肺炎．10.24｜多2名檢疫菲傭確診 專家研兒童打新冠疫苗

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 2名抵港菲傭竹篙灣檢疫中心確診

許樹昌：「通關碼」要有設追蹤功能 落實通關需時約4至5個月

五歲童有望兩月內打復必泰 孔繁毅：保護力強、無心肌炎

新冠疫苗｜全日僅2500人打第一針 創計劃新低 接種率68.2%

新冠疫苗｜調查：一半人憂打針影響心臟 4%檢查後揭有心臟問題

新冠疫苗｜研究長者可一併打流感針 許樹昌：左右兩邊同日打

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

