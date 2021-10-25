新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　青衣華逸酒店今可供外傭預訂

衞生防護中心昨日（24日）公佈確診4宗新冠肺炎輸入個案，全部人已接種疫苗，3人帶有L452R變種病毒，2人是菲律賓抵港外傭、1人是菲律賓抵港船員，餘下1人是機組人員。昨日初步確診少於5宗。



又到周一外傭僱主搶檢疫設施日子，新增青衣華逸酒店，外傭僱主及職業介紹所可於今日（25日）上午9時30分起，在該酒店的網上預約系統（www.ramblerhotels.com/garden）預訂房間，每晚收費650元。



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