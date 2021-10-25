涉在FB指受襲警僅皮外傷 若被重擊可失憶　六旬漢否認煽動襲警

去年1月19日中環遮打花園集會當日有警員頭部受襲，六旬無業漢事後在Facebook發帖文，寫到雖然警員滿頭鮮血，但只是皮外傷，又稱頭部被重擊有機會失憶，便無法指控任何人，亦指要「盡力而為（學popo）」，遭指控煽惑他人襲警。無業漢否認相關控罪受審，控方開案陳詞指，被告在警誡下解釋，帖文只是描述新聞事件，及解釋頭部重傷可致失憶，否認煽惑他人襲擊警員致失憶。



被告蔡易文（60歲，無業），被控一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。控罪指，他在在2020年1月20日在香港非法煽惑其他不知名人士非法及惡意導致警察身體受到嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

被告在Facebook發帖 指「幾個popo被打爆缸 只是皮外傷」

控方開案陳詞指，案發前一日，即2020年1月19日下午，數千名示威者在中環遮打花園集會，要求改革立法會選舉、促請國際社會制裁香港，而集會期間及過後，有警員在長江中心受襲，其中有人頭部被擊打，而從被告等警誡內容可知，被告得知事件。

而被告於翌日凌晨在Facebook發帖，寫到：「今日幾個popo被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱（頭骨），其實都只是皮外傷。大家要知道若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能性很高，失憶就無法指控任何人，否則被打的人認得和記得對方個樣或特征，會有手尾跟，所以要盡力而為（學popo）。」

帖文引來多名網民回應，有人回道：「打都要大大力咁打落去」、「就係囉，好多細路被popo打到頭顱破裂，腦漿都流到滿地！就算無死，下半世都係廢人！」

警誡下稱只是描述新聞事件

警方於數個月後拘捕被告，被告在警誡下稱，他發帖前見到新聞報道有警員被打至頭破血流，知道有人為此很開心，但他認為流血只是皮外傷，認為那些人不用這麼開心，又記起自己朋友在美國頭部受襲後失憶。

他解釋帖文中的「盡力而為」指，若受到襲擊，應重擊對方頭部，致對方失憶，以防止被報復，又稱帖文只是描述新聞事件，以及解釋頭部重傷可致失憶，否認煽惑他人襲擊警員致失憶。

控方指控，基於帖文的發放日子、事前發生的事件及帖文內容，皆顯示被告有意鼓勵他人針對警員，圖使警員身體受嚴重傷害。

案件編號：DCCC1059/2020