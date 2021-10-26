新冠肺炎．直播｜衞生署︰長者接種率欠佳　籲防流感加新冠夾擊

衞生防護中心公布本港今日（26日）新增3宗新冠肺炎輸入確診個案，累計增至12,331宗。3名患者全部已完成接種疫苗，當中2人帶變種病毒。



特首林鄭月娥出席行政會議前表示，將取消大部份外地來港的豁免檢疫安排，冀令中央更有信心通關，又形容與內地通關越早越好。



現時社交距離措施將於周三（27日）屆滿，料政府今日（26日）會公布延續多14日，未知會否作出微調。新冠疫苗接種持續處於低水平，累計有459.4萬人已打針，佔12歲或以上居民68.2%，社區接種中心為市民打首劑日數只餘36日；若今日有多於10,200打首劑或次劑，總接種劑量將達900萬劑水平。



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【15:15】徐樂堅表示，截至10月25日，459萬已接種首針疫苗，接種率68.2%；而打齊兩針者佔合資格接種人口比例為65%。他說，年長人士打針比例較低，變種病毒若散播，對未有疫苗保護群組傷害較大，加上較易出現嚴重併發症，後果可以很嚴重。

【15:10】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，無論死亡、危殆、嚴重及需要到深切治療部的確診個案，60歲或以上比例佔多。在第三及第四波疫情中，60歲或以上死亡患者佔離世患者比例，分別達52.9%及43.9%。

【15:00】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，目前已有193個國家和地區向世衞報告出現Delta變種，顯示相當流行。而採與病毒共存策略國家，發病率明顯急劇上升。至於香港採取「外防輸入」策略，近期95%個案屬輸入個案，本地確診則非常低。213宗死亡個案中，93%涉及60歲或以上長者，死亡個案比例隨年紀而增加，80至89歲死亡率達23%，逾90歲更達32%。137宗涉安老院舍個案，死亡率亦逾20%。

新冠肺炎｜增3宗輸入個案由新加坡、巴基斯坦抵港 2人帶變種病毒

【14:17】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增3宗確診個案，至今本港個案累計12,331宗。

新增個案均為輸入個案，當中兩宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及一男兩女，年齡介乎28至65歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，另外一人由B組指明地區（中風險）抵港。一人在檢疫期間確診，另外兩人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

全球供應鏈混亂 食品業界指雪藏雞翼供港量減少 料加價逾一成

【10:33】疫情肆虐，航運亦見延誤，全球供應鏈混亂。香港食品委員會主席吳永恩今（26日）於港台《千禧年代》表示，疫情導致船期失準、貨櫃價格高企，以及人手不足等，均進一步令成本上漲。



吳永恩指出，雪藏雞翼等食品供應量明顯減少，預料會加價一成至一成半；至於食米因有合約約束，相信售價不會「大上大落」。惟全球供應鏈料待疫情完結後，始望明朗化。

林鄭：與內地通關愈早愈好 將取消大部份外地來港檢疫豁免

【10:21】特首林鄭月娥表示，特區政府正爭取與內地恢復通關，並已向中央提交意見，令香港防疫措施與內地較為一致，除市民進入政府處所要用「安心出行」之外，大部分豁免檢疫進入香港群組亦將取消。她說，只有緊急必要性，以及與香港運作相關的行業就繼續獲豁免，例如跨境貨車司機，希望措施落實後，可讓中央對通關更有信心。

《香港01》早前引述消息指，政府正爭取12月展開首階段通關。林鄭月娥說，港府目標是越早越好，並會有序由小到大進行，開始時的通關規模會很小，不會像疫情前，市民可選擇從多個口岸進出內地。

新冠疫苗｜專家研打復必泰年齡降至5歲 崔俊明料兩月後始獲供應

【10:00】香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今(26日)於港台節目《千禧年代》表示，美國食品藥物管理局（FDA）今日始討論批准使用事宜，且兒童使用的成份及所需劑量均與成人不同，需重新製造，另全球各國亦會有意洽購，相信本港兩個月後，始有望獲得兒童新冠疫苗供應。他又指，FDA亦正就兒童注射兩劑大人1/3劑量的決定進行審批，與本港目前規定不同。



資助小學校長會名譽主席張勇邦則指，兒童打針年齡門檻或降低的消息令人鼓舞，對學校恢復全日面授課有推動作用「起碼有盼望」。他強調，接種與否始終視乎家長意願及信心。

強制檢測｜8個場所再納入強檢通告 6間學校爆上呼吸道感染需強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（25日）公布強制檢測公告，因應早前一名機場貨運站工人確診，涉及L452R變異病毒株，於指定期間曾身處八8個指明地方的人士，需要再次接受檢測，地點包括沙田新翠邨百佳、沙田隆亨商場惠康等。



另外，有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校同樣納入強制檢測公告，包括粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園、荃灣全完堂幼稚園、馬灣啟思幼稚園幼兒園等。

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