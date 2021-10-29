專訪｜履歷完美符合副司長職位？　凌嘉勤開腔回應：都係你哋估啫

特首林鄭月娥在《施政報告》中提出，下屆政府或可設立副司長職位，負責領導「北部都會區」、「明日大嶼」等大型發展。

除郊野公園及海岸公園委員會主席外，凌嘉勤亦擔任港深合作策略規劃顧問，正是負責「北部都會區」研究的推手；他出任規劃署署長期間，推動的《香港2030+》研究正正提出發展東大嶼都會。

凌嘉勤的履歷，似乎亦「恰如其分」，符合林鄭月娥為副司長合職人選開出的條件。倘下屆政府設立該職位，是否代表再次走入「熱廚房」？凌接受《香港01》專訪時拒正面回應，只笑言「呢啲都係你哋估啫」，並表示12月起會重投理工大學賽馬會社會創新設計院，「我都開展好多社會創新活動，需要返去繼續。」



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林鄭月娥日前曾公開指，《北部都會區發展策略》基本上是她和凌嘉勤二人「黑箱作業」而來。被問到如獲邀請擔任副司長，會否樂意出任？凌未有正面回應，僅指「呢個問題原則上我不會回答，香港人才濟濟，我絕對唔擔心，我哋可以喺香港搵到合適人選。」

他又笑言12月1日開始會回到賽馬會社會創新設計院，重投其總監工作，「我喺嗰度停咗半年，跟住會返番去；我都開展好多社會創新活動，需要繼續。」又稱現時已身兼多職。

凌嘉勤在2016年退休前官至規劃署署長，任內曾推出《香港2030+》，建議發展東大嶼都會和新界北，初步構思前者發展面積約1,000公頃。即使在他退休後，亦曾多次撰文支持「明日大嶼」發展。目前他亦擔任房協副主席、港府港深合作策略規劃顧問，後者主力研究北部都會區，他更負責在《施政報告》後，負責與傳媒講解細節。

做主席願望是全面為郊野公園改善公廁

凌嘉勤擔任郊野公園及海岸公園委員會主席已逾兩年，任內有何目標希望達成？他認為現時郊野公園內不少公廁衞生環境較差，空間亦狹窄；更有不少郊遊熱點未有公廁，「例如伯公拗位於鳳凰山和大東山之間，好多郊遊人士集合，對公廁有需求。」

他指，任內其中一個願望就是按部就班，有系統、有計劃地全面為郊野公園改善公廁，以及在未有公廁的郊野公園增設。他笑言，「唔好以為起廁所好簡單，其實好複雜，最緊要有無水供應？污水點排放？牽涉唔少科學同工程知識」。

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希望控煙範圍包括郊野公園

凌又希望漁護署可改善郊野公園交通接駁，直言不少位置「行完想返出去市區，個交通都好弊。」他以西貢東壩及西灣亭為例，笑指「黃昏行完都『強弩之末』，唔知行唔行到出去。」他提議透過數碼科技，如在車站設鏡頭即時了解人流，再與公共交通營辦商協調，「見到仲有十幾個人排緊隊喎，就可以再派車出去。」

他直言，在郊野公園吸煙不但影響他人，更帶來山火風險，希望將來控煙範圍可包括郊野公園，「做到無煙郊野公園，一入就唔準食煙。」他寄語市民避免攜帶即棄用品，包括膠樽、紙巾等到郊野公園，建議可改為使用可重用水樽及手巾等，「相信即刻會減少好多垃圾。」

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