新冠肺炎．最新｜衞生署：增一宗51歲男離世前14日曾接種疫苗

截至本月24日的過去一星期，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名51歲男子，並沒有臨床證據顯示個案是由疫苗引起。



衞生防護中心今日（27日）公佈5宗新冠肺炎輸入確診個案，年齡10至77歲，2人帶有L452R變種病毒，3人來自同一航班，由巴基斯坦經阿聯酋抵港時確診，其中2人已接種疫苗。阿聯酋航空因違反第599H章規定，今日起至下月9日，禁止其營運從迪拜和曼谷航班着陸香港。另外，今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心公布本港昨日（26日）新增3宗新冠肺炎輸入確診個案，累計增至12,331宗。3名患者全部已完成接種疫苗，當中2人帶變種病毒。昨初步確診少於10宗。



食物及衞生局公布，更新確診病人的終止隔離標準，以及收緊確診個案的出院安排，由今日（27日）起病人在出院後，會隨即轉到「臨時醫院」北大嶼山醫院香港感染控制中心，再進行14天的隔離管理和健康狀況監測。政府專家今日將開會商議為市民接種第三劑加強劑疫苗安排。



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新冠肺炎｜今5宗確診兩帶變種病毒 返美貨機人員確診

【14:58】本港今日（27日）錄得五宗新冠肺炎確診，全部都由高風險地區返港，連續19日無本地個案。確診個案中，兩人染到L452R變種病毒；其中一名來自美國的貨機機組人員抵港後，在機場檢測時確診，他原本是豁免檢疫人士。今日初步確診少於五宗。

新冠疫苗｜養和研究：兩款疫苗三個月後抗體大跌 復必泰仍較高

【12:00】本港新冠疫苗接種計劃推行近大半年，養和醫院的研究顯示，不論接種復必泰還是科興疫苗的醫護人員，其抗體及替代中和抗體水平在三個月後都大幅下跌，但復必泰疫苗有較高抗體水平。專家指出，抗體只是其中一種抵禦病毒的工具，必然隨時間下跌，「身體唔再存在呢種病毒抗原，唔會不斷產生抗體，唔符合成本效益」，一旦有病毒入侵，反而是依賴記憶細胞迅速產生免疫軍隊，因此抗體水平下跌不代表疫苗沒有作用，仍然可以避免中招後出現嚴重併發症甚至死亡。

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外傭檢疫｜僱傭公會促以簽證先後配房 主席：不應以鬥快方式預訂

【10:48】外傭檢疫設施供不應求，新增的青衣華逸酒店本周一（25日）起開放網上預約系統，但香港僱傭公會主席陳東風今日（27日）形容，周一預訂情況混亂，早上約9時已難以進入網站，部分人亦未能成功預訂連續21日的房間，建議當局應以簽證日期先後次序分配房間。

新冠肺炎｜臨時醫院今率先推三日一檢 護協指醫管局無諮詢員工

【10:16】醫院管理局計劃加密員工新冠病毒檢測的密度至「三日一檢」。香港護士協會主席源志敏今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，未有會員收到相關通知，醫管局事前亦未有就新安排諮詢員工。他關注推行方法及涵蓋多少員工等，若要求醫管局全部員工「三日一檢」，質疑可如何推行。醫管局回覆港台指，北大嶼山醫院香港感染控制中心(臨時醫院)的員工將於今日起需「三日一檢」。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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新冠肺炎｜商會形容取消免檢疫為「陣痛」 料對外國機構影響不大

【09:45】特首林鄭月娥日前表示，將會取消大部分從海外或內地入境本港的免檢疫群組安排。香港經貿商會會長李秀恒今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，新安排對外國的金融機構有影響，但料程度不大，加上與內地通關重要，形容為可接受的「陣痛」。

新冠肺炎｜梁子超：外防輸入要「零容忍」 促嚴格審批免檢疫群組

【09:21】特首林鄭月娥日前出席行政會議前表示，將取消大部份外地來港的豁免檢疫安排。呼吸系統專科醫生梁子超今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，過往對豁免檢疫人士在社區活動的監控問題多，加上本港的消費活動接近全面恢復，對外防輸入應採取「零容忍」。他建議政府應審視每一個免檢疫的類別，確保獲豁免檢疫的活動有必須性，並能夠與社區無接觸。

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▼10月26日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜一外遊返港居民確診 離港前所到中華游樂會等9處上榜

【00:48】食物及衞生局周二晚（26日）公布強制檢測公告，指因應一宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有9個地方納入強制檢測。

患者居愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），連同離港前曾到的8個指明地方須強制檢測，主要位於港島及大嶼山，包括東涌東薈城麥當勞、豐澤、Oolaa，以及中華游樂會和印度遊樂會等，患者也曾到中環環球大廈606室梁達智醫生。受檢人士最遲本周四（28日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

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強制檢測學校｜九龍塘St Catherine’s幼稚園等校及工場爆流感上榜

【00:14】食物及衞生局周二（26日）晚發出強制檢測通告，六間學校／工場爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，因此被納入強制檢測公告。上榜學校包括名校九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherine’s）、號浸信會沙田圍呂明才小學四年級及荔枝角天主教小學三年級等五間學校，以及荃灣石圍角邨仁濟醫院盧李佩貞紀念工場。

▼衞生署及醫管局10.26日公布個案最新趨勢▼



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▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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▼曾在海外地區逗留的人士返港檢疫安排▼



▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.26｜政府周三收緊出院準則 將削入境免檢疫安排

港府收緊確診者出院準則 明起出院後須到臨時醫院隔離14日

新冠肺炎｜近期95%屬輸入個案 醫管局︰已接種疫苗患者較快出院

新冠疫苗｜衞生署︰香港存在病毒流入風險 明開會討論接種第三針

新冠疫苗｜專家研打復必泰年齡降至5歲 崔俊明料兩月後始獲供應

打一劑復必泰香港青少年 周五起准從高風險地區登機來港

新冠肺炎｜增3宗輸入個案由新加坡、巴基斯坦抵港 2人帶變種病毒

林鄭：與內地通關愈早愈好 將取消大部份外地來港檢疫豁免

通關｜大部份免檢疫群組將取消 邱騰華：回港易、來港易續免隔離

內地檢疫嚴跨境司機嚇至轉行 易志明：冇司機咩鴻圖大計都係嘥氣

通關｜醫管局研員工三日一檢符要求 工會：對醫院運作影響大

▼金鐘海富中心麥當勞MIRROR推廣炸雞熱潮▼



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MIRROR代言鏡粉為個盒買雞 選堂食保無污 學者：疫情造就爆紅

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安心出行｜一文看清各處所安排 教育局：進入官立學校需使用

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

