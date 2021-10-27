元旦遊行｜七人涉藏鐳射筆等　其中5人被裁定罪成　下月判刑

民陣去年1月1日在港島舉行元旦大遊行，遊行及後演變成警民衝突。6男1女當天在銅鑼灣被截獲，被發現管有索帶、鐳射筆和噴漆等。他們否認相關控罪受審，東區法院裁判官今(27日)裁定其中5名被告罪成，另外兩名被告則罪名不成立。案件押後至下月17日判刑，期間罪成的4名男被告需還押看管，女被告則准保釋。



七名被告分別為關偉洛（32 歲，地盤工人）、李輿鑫（40 歲，無業）、劉子睿（21 歲，學生）、15 歲男學生、梁敏（25 歲，髮型師）、任詠賢（25 歲，閉路電視技術員）及張旭敏（22 歲，學生）。

指其中一名被告因工作需要 管有索帶屬合理

首五名被告同被控1項「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪，指他們於案發日在銅鑼灣管有涉案物品。其中關涉管有扳手；李和劉涉分別有34 條和有 300 條索帶；15 歲男學生涉管有鎚子；梁涉管有把鉗子及一串六角鎖匙。

而裁判官今裁決時，李和他人經營資訊科技公司，李負責維修，因此管有索帶屬合理。而劉被捕時，涉案警員沒有在現場記錄劉有頭套，之後在警署則說有頭套，認為此方面有疑點。裁判官因此裁定兩人罪脫。惟裁判官拒接納另外三名被告就管有物品的解釋，裁定他們罪成。

拒接納第七被告稱 準備還給友人 因此帶噴漆遊行

第六被告任詠賢則涉在案發日，管有兩部無線電通訊機及一支鐳射筆。他早前承認1項無牌管有無線電通訊器具，但否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，裁判官今亦裁定該罪罪成。

第七被告張旭敏被控一項管有物品意圖破壞或損壞財產罪，指她管有一支噴漆。對於張稱案發日帶同噴漆遊行，是要把物品於同日還給友人。惟裁判官指，噴漆會加重她負擔，不接納其說法，亦裁定她罪成。

他們原被控非法集結罪，裁判官早前裁定他們表證不成立。

案件編號：ESCC387/2021