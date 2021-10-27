海洋公園進場人次去年大跌36%　日均1萬人進場　淨虧損逾11億元

海洋公園近年經濟情況不穩，港府曾出手注資54億元「救亡」，公園今日（27日）的2020/2021年度業報中透露，受疫情影響下，財政年度的入場人次因而下跌至 140 萬，較2019/2020年度的220萬人次減少，但日均人次則有所上升，由9734人升至按日平均有10526人次。



另外，公園的收入由一年前的7 .171億元，大跌45%至3 .936 億元，若扣除政府資助前之經營虧損淨額為11 .116億元。



海洋公園哈囉喂去年因疫情爆發而取消，今年本港疫情緩和，適逢哈囉喂20周年，海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，不過受限於防疫措施，不設封閉式鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲。（張浩維攝）

海洋公園近年經濟情況不穩，去年中港府出手注資54億元，作還債及營運用途，當中部份為每年的經營成本。公園今日（27日）的2020/2021年度業報中透露，受疫情影響下，港府對主題公園、公眾娛樂場所及食處所客人容量限制、社交距離下，財政年度的入場人次因而下跌至 140 萬，較2019/2020年度的220萬人次減少，另外，公園的收入由一年前的7 .171億元，大跌 45%至3 .936 億元，若扣除政府資助前之經營虧損淨額為11 .116億元。

另外，根據年報所顯示，去年6月園方獲得政府批出的30.8億元補助金，助海洋公園由虧轉盈，年度錄得盈餘19.2億元，然而今年公園的經營成本大減下，公園扣除所有支出以及政府按年的補助金後，今個財政年度即一共虧損3180萬元。

另外，疫情下公園於2020年及2021年期間暫停開放多時，2019/2020季度僅開放226日及有220萬人次到場，按日平均有9734人次，2020/2021年季度則開放133日及有140萬人次到場，按日平均有10526人次，參考在疫情前的2018/2019年季度，按年有570萬人次到場，即每日入場人次為1.56萬人。

+ 3

公園的年報指，為盡量減低疫情所帶來的衝擊，公司採取緊急節流措施，包括嚴格控 制營運成本及酌情開支、節省能源、實施無薪假期安排、減薪，以及凍結招聘。所有 項目和活動亦以高度敏鋭靈活的模式推行，務求迅速回應市場情況及有效管理預算。另外，截至 2021 年 6 月 30 日，公園共有 6,868 隻動物於園內棲息，其中大熊貓界「熊瑞」安安也於同月年滿 34 歲，是現時由人類照顧全球最長壽的雄性大貓熊。

+ 5

另外，海洋公園在今年8月開展投標資格預審工作，作為採購程序的首階段，物色潛在合 作夥伴，以「建設、營運、轉移」（簡稱 BOT）模式攜手發展公園。第二階段之招標程序將於本年年底或明年年初進行，旨在建立一個在保育及教育方面擁有共同理念的夥伴生態圈，實踐公園未來策略。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝說，縱使面對持續艱難的營運環境，仍運用創意，試行新概 念和發揮公園獨特地形所賦予的無限潛力，為訪客帶來全新的海洋公園體驗。