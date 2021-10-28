新冠肺炎．最新｜高風險行業三日一檢陸續實施　未打針者每日一檢

政府今日(28日)公佈，將安排高風險、高暴露群組的工作人員加密檢測頻次至最少每三天一次，未接種疫苗者則須每天檢測。相關加強檢測安排預期會在未來一個月內陸續實施。有關群組包括指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員、凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員，以及社區檢測中心的工作人員等。

繼機場特定群組人員由上星期三（20日）起，由原來每七天檢測一次，改為三天一次，臨時醫院的醫護人員由昨日起亦須每三天進行一次檢測。該兩群組人員全部已完成接種新冠疫苗。



衞生防護中心周三（27日）公佈5宗新冠肺炎輸入確診個案，年齡10至77歲，2人帶有L452R變種病毒，3人來自同一航班，由巴基斯坦經阿聯酋抵港時確診，其中2人已接種疫苗。



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通關｜高風險群組三日一檢 包凍房、檢疫酒店 未打齊針每日檢測

【12:01】為跟內地通關，臨時醫院醫護昨日（27日）已經每3日要做一次檢測，政府今日(28日)公佈，指定檢疫酒店、凍房工作等人員未來一個月內亦會陸續實施相關安排，未完成疫苗接種者更要每日檢測。醫院管理局無回應臨時醫院員工，是否要持有陰性證明才可做臨床工作，但就稱檢測安排目前不會擴展至其他醫院。

第三針｜長者關注打齊針定義 社協：只打兩針可否去老人院探訪？

【10:50】衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨舉行聯席會議，委員會建議三類人士須補打第三針，免疫力弱者優先，其次是逾60歲長者、醫護人員或長期病患等高風險人士。



社區組織協會幹事連瑋翹今(28日)於港台《千禧年代》表示，已收到不少長者查詢預約安排，亦有長者關注日後僅打兩針是否仍符合完成接種要求，憂慮影響探訪老人院情況。有聽眾則擔心補打加強劑情況沒完沒了，「究竟之後仲要打多幾多針？」

第三針｜建議打科興者可溝打復必泰 劉宇隆籲快落實：勿拖到12月

【19:59】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今(28日)於港台《千禧年代》表示，委員會建議已打兩針科興者可以選擇「溝針」，轉打復必泰，因各研究數據均顯示其抗體水平較高，但市民可因應自身考慮抉擇，接種三針科興亦同可預防重症。他期望港府盡快落實第三針注射安排，宜快不宜慢，切勿拖延至年底後始開打。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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昨日總覽：新冠肺炎．最新｜科學委員會建議60歲長者、高風險人士 打第三針

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▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

