假授權書扺押家人和舊客戶物業 獲逾3200萬貸款 婦人認欺詐

家庭主婦聲稱陷入財困，遭犯罪集團利用，利用偽造的授權書，擅自將家人及保險舊客戶名下的4個物業進行按揭貸款，共借得3239萬元，其家人及舊客戶收到財務公司追債信及按揭文件，始揭發事件。家庭主婦今日（28日）在高等法院承認7項欺詐罪，案情透露被告聲稱有律師行的法律行政人員涉案。由於辯方仍要就部分事項與控方進行商討，案件押後至明年2月25日提訊。



被告黃瑪莉（44歲，家庭主婦）承認在2013年12月27日至2015年4月9日期間，向財務公司虛假地表示她獲4個物業的業主授權，誘使財務公司批出共3239萬元按揭貸款，涉案物業包括將軍澳廣場一個單位、日出康城一個單位、西營盤麗恩閣一個單位及北角和富中心一個單位。

被告償還部分款項 但仍拖欠近1400萬元

案情指，被告的家姑及大伯於2015年，突然收到財務公司追債信，在家姑查問下，被告及其丈夫承認將他們名下的將軍澳廣場物業進行按揭借貸，事件報警處理。警方調查後發現，被告使用偽造的授權書向兩間財務公司進行按揭借貸逾千萬。

被告更以同樣手法私自以大伯妻子的日出康城物業，向兩間財務公司申請按揭借貸，大伯妻子在2015年收到財務公司的追債信，才得知事件。

另外，曾任職保險經紀的被告，也擅自將舊客戶名下的物業進行按揭借貸，當中涉及西營盤麗恩閣一個單位及北角和富中心一個單位，舊客戶分別收到追債信及按揭文件才揭發事件。

在事件中，被告透過按揭共貸款3239萬元，雖然被告還了部分款項，但仍欠1385萬元。

被告黃瑪莉今在高等法院承認7項欺詐罪。

被告警誡下稱 有律師行法律行政人員準備授權書

被告在警誡下指，她原本經營洗衣店，但其中一間洗衣店結業，加上女兒出生，令她陷入財困。她聲稱遭犯罪集團利用，以虛假的授權書進行按揭貸款，以償還自己的債務及應付開支。

她承認將大伯妻子的身分證副本交予中間人趙健良（譯音）製作假授權書，她知道副本最終交予一名梁家樂律師行法律行政人員任華強（譯音），以準備授權書，而趙更幫她準備好其他按揭文件。

她又承認自己因為曾任保險經紀，所以持有舊客戶的身分證副本，並用資料申請按揭貸款。她指，其中一次事件源於財務公司的中介催促她還款，她無力還款，因此該中介著她再就其他物業進行按揭貸款，並安排陳旭輝律師行的法律行政人員準備假授權書，又找人假扮被告的舊客戶以準備相關文件。

案件編號：HCCC98/2020