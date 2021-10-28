大欖隧道賺8.25億元　疫情下少賺逾一億元　西隧年收入跌近一成

新冠疫情之下，市民出行減少，隧道車流亦相應下跌。大欖隧道及西隧向立法會提交的財務報表顯示，大欖隧道截至今年7月31日的財政年度中，淨賺為8.25億元，相較上個財政年度少1.08億元，跌幅為11.6%。西隧淨收益則為14.46億元，較去年少收一億元，跌幅為8.63%。



大欖隧道日均車流量約4.6萬 按年跌近一成

大欖隧道於今年7月18日起減少優惠，變相加價。三號幹線（郊野公園段）有限公司提交的報表顯示，截至今年7月31日的財政年度，平均每日有45,910車次使用大欖隧道，較去年少10.8%，私家車及巴士跌幅分別為12.6%及23.5%。翻查資料，屯赤隧道於去年12月27日啟用，龍運巴士陸續把6條屯門往機場路線及8條元朗天水圍路線，改經屯赤隧道。

大欖隧道費收益因而跌11%至9.67億元，計及其餘收入及成本開支，今年淨賺8.25億元，惟較去年9.33億元少逾一億。

西隧今年淨收益14.46億元

政府將於2023年收回西隧專營權，運房局局長陳帆早前曾指，會在收回西隧後，推出擠塞徵費。西隧公司提交到立法會的報表顯示，今年淨收益為14.46億元，較去年少收1.37億元。

按運輸署的交通運輸資料月報，今年7月西隧平均每日車流量有59,471架次，較去年同期48,416架次高，料是新冠疫情於今年2月起放緩後，西隧車流有明顯回升跡象，惟收入無法追回疫情前的數字。