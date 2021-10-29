新冠肺炎．最新｜下周一起入圖書館、泳池等18類場地需用安心出行

衞生防護中心今日(29日)公佈5宗輸入確診個案，5名患者全部已接種疫苗及感染L452R變種病毒，3人為菲律賓抵港外傭，2人為機組人員。今日初步確診個案少於5宗。



衞生防護中心昨日（28日）公佈，新增2宗新冠肺炎輸入確診個案，患者年齡為57及58歲，2人已接種疫苗，其中1人帶有變種病毒，分別由緬甸經南韓，以及由比利時抵港的機組人員確診。



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安心出行｜康文署公布下周一起入18類場地須掃二維碼 公園要否？

【18:58】康文署今日公佈，下周一起(11月1日)，除獲豁免人士外，進入康文署的辦公處所和轄下場地前需使用「安心出行」流動應用程式，18類場地包括：

1.所有博物館、圖書館和表演場地；



2.室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立的壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館；



3.戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪；及



4.公眾游泳池。



康文署場所如公園、泳灘、公廁等不在上表，因此毋須掃安心出行。

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新冠肺炎｜今增5宗確診 已打針及帶變種病毒 涉機組人員、外傭

【14:48】本港今天（29日）新增5宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，患者均無病徵，已經完成疫苗接種，亦驗出帶有L452R變種病毒，其中3名患者是外傭，2人則是機組人員。本港今天有少於5宗初步確診個案。

安心出行｜社協憂執行難 醫院職員與病人、家屬間產生不必要摩擦

【14:05】3天後（11月1日起）市民進入公立醫院時必須使用手機程式「安心出行」，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌相信，醫院在遇到緊急病人時會酌情處理，但當病人接受治理後，「會唔會不斷係咁捉佢用安心出行，咁就會係滋擾」，又擔心若家屬需到醫院見親人最後一面，又不能使用安心出行時能否獲得豁免，直言日後醫院職員和病人及家屬之間或出現很多不必要的摩擦。

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毅行者不獲批需轉虛擬形式 樂施會指如震撼彈：風險真係咁大？

【11:17】渣打馬拉松剛於本周日（24日）順利舉行，惟本港另一項大型體育盛事「樂施毅行者」卻不獲政府批准舉辦。



主辦活動的樂施會籌募經理（活動） 黃玉閒，今天（29日）在電台節目表示，由7月起與政府溝通舉辦活動的防疫措施，在疫情穩定下，本以為有望成功舉行，「以為十拿九穩」，但在舉辦前三周，才突然接到拒絕通知，如同震撼彈一樣。她對於政府的決定感到疑惑，「感染風險真係咁大？」她透露，活動將會改以虛擬形式舉行。

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昨日總覽：新冠肺炎．10.28｜經澳門抵港人士下周二可再用回港易、來港易入境

第三針｜建議打科興者可溝打復必泰 劉宇隆籲快落實：勿拖到12月

澳門「回港易」及「來港易」下周二恢復 合資格者獲豁免檢疫

強制檢測｜三幼稚園爆上呼吸道感染須強檢 藍田聖匠幼稚園上榜

安心出行｜11月1日起出入醫院須嘟二維碼 幼童、長者、殘疾豁免

海洋光譜號取消萬聖節出發公海遊 乘客若取消停航期間行程可退款

新冠肺炎｜今增兩宗輸入個案均已打針 一人為帶變種病毒機組人員

安心出行｜葵芳譚仔等14食肆收紙仔程序涉違私隱例 公署促糾正

通關｜高風險群組三日一檢 包凍房、檢疫酒店 未打齊針每日檢測

第三針｜長者關注打齊針定義 社協：只打兩針可否去老人院探訪？

毅行者不獲豁免限聚再停辦 何栢良：可賽前賽後檢測增安全系數

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

