新冠肺炎．最新｜高危群組將打第三針　多個處所周一須嘟安心出行

衞生防護中心昨日（28日）公佈，新增2宗新冠肺炎輸入確診個案，患者年齡為57及58歲，2人已接種疫苗，其中1人帶有變種病毒，分別由緬甸經南韓，以及由比利時抵港的機組人員確診。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

+ 3

+ 4

昨日總覽：新冠肺炎．10.28｜經澳門抵港人士下周二可再用回港易、來港易入境

第三針｜建議打科興者可溝打復必泰 劉宇隆籲快落實：勿拖到12月

澳門「回港易」及「來港易」下周二恢復 合資格者獲豁免檢疫

強制檢測｜三幼稚園爆上呼吸道感染須強檢 藍田聖匠幼稚園上榜

安心出行｜11月1日起出入醫院須嘟二維碼 幼童、長者、殘疾豁免

海洋光譜號取消萬聖節出發公海遊 乘客若取消停航期間行程可退款

新冠肺炎｜今增兩宗輸入個案均已打針 一人為帶變種病毒機組人員

安心出行｜葵芳譚仔等14食肆收紙仔程序涉違私隱例 公署促糾正

通關｜高風險群組三日一檢 包凍房、檢疫酒店 未打齊針每日檢測

第三針｜長者關注打齊針定義 社協：只打兩針可否去老人院探訪？

毅行者不獲豁免限聚再停辦 何栢良：可賽前賽後檢測增安全系數

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



+ 15

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



+ 3

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

