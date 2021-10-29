後巷內向警員掟汽油彈 樹仁大學男生縱火罪成 判囚4年9個月

有市民於前年10月6日發起「反極權反緊急法大遊行」，當天一名樹仁大學男生涉在深水埗後巷，向警員投擲汽油彈，其後被捕。男生否認縱火罪受審，早前被裁定罪成。法官今(29日)在區域法院判刑時，涉案的後巷狹窄，內有示威者和警員，被告郤在此投擲汽油彈，最終決定判被告監禁4年9個月。



被告鄭永揚（20歲，樹仁大學二年級生）被控一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，指他於 2019 年 10 月 6 日，無合理辯解而用火摧毀，或破壞深水埗大埔道 56 號後巷，意圖摧毀或破壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或破壞，及罔顧他人生命是否會因而受到危害。

指被告即使無意圖傷人 郤罔顧他人性命是否受到危害

法官今判刑時指，涉案後巷狹窄，中間有修路工程，同時案發時巷內亦有示威者和警員，被告郤在此投擲汽油彈。雖然汽油彈未爆破，但濺出的液體已着火。警員因此發射橡膠子彈，顯示當時情況危急。

法官指， 即使被告無意圖傷人，但他罔顧他人性命是否受到危害，其行為亦無疑激化當時敵對的風險。經考慮後，法官最終判被告監禁4年9個月。

被告投擲汽油彈後跑入傘陣 最終被截獲

案情指，警方於案發日約下午5時沿界限街掃蕩。當時約80人在界限街一帶聚集，之後開始四散。有警員在西洋菜北街轉入後巷時，被告在約20米外燃點一個玻璃樽，警員見狀發射一枚橡膠子彈，但沒有命中。

被告隨即向警方投擲燃燒的玻璃樽，玻璃樽著地後即起火，警員再次向被告發射兩枚橡膠子彈，同樣沒有命中。被告其後跑入傘陣中，最終被另一隊警員截獲。

案件編號：DCCC 313/2020