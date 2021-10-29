通關｜4群組未打疫苗員工11月起每日檢測　無醫生紙每月料費$4800

為了與內地通關，政府要求高風險群組加密檢測，完成疫苗接種者三日一次、未完成者每日一檢，社區檢測中心及流動採樣員員工11月3日、指定檢疫酒店員工11月10日、特定貨櫃碼頭及凍房員工11月內實施。



食物及衞生局公告列明，所有特定群組的人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費進行定期檢測。以檢疫酒店員工為例，如沒有醫生證明不適合打疫苗，以每次檢測要付240元，假設每月上班20日，一個月就需付4,800元。



全職及兼職員工均需遵守

食物及衞生局表示，因應世界各地持續嚴峻的疫情，而變異病毒株傳播力增強和傳播速度更快，因此繼續擴大及加強針對不同風險群組進行的大規模毒病檢測，務求可第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈，有關安排適用於所有全職及兼職的相關行業員工。

政府正陸續安排各類暴露於病毒風險較高的工作人員接受更加頻密的定期病毒檢測，以加強「外防輸入、內防反彈」的防疫措施。高風險、高暴露群組的合資格人員11月起可在社區檢測中心接受免費檢測，已完成疫苗接種者每三日一檢、未完成者每日都要檢測：

．10月20日起：特定群組機場員工

．11月3日起：社區檢測中心及流動採樣站的工作人員

．11月10日起：指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員

．11月內：特定的貨櫃碼頭及船務工作人員

．11月內：特定的凍房工作人員

不再接受深喉唾液樣本

當局稱，不再接納深喉唾液樣本作強制或定期檢測，所有特定群組人士，都要以鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。

▼特定群組人士強制檢測安排▼



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僅限已打疫苗及有醫生紙證明方可免費檢測

當局稱，合資格免費於社區檢測中心接受檢測的特定群組人士，主要為有接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士，他們必須出示有效的醫生證明書／疫苗接種紀錄／身份證明文件，方可接受免費檢測，有關要求適用於所有特定群組。換言之，所有特定群組的人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費進行定期檢測。有關免費檢測安排會維持至11月底。

群組合資格人士須於網上預約到社區檢測中心進行免費檢測，未有預約或不符合資格／條件者需自行繳付240元的檢測費用。假設有關群組員工每月上班20日，一個月就需付4,800元檢測費，而實際上他們每月工作日數或再多數日，所費不菲。

食衞局發言人表示，為特定群組提供免費檢測涉及公共資源的運用，政府必須秉持善用資源的原則，只在非常例外的情況下，方以公帑資助個別符合資格的人士進行核酸檢測。