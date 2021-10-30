新冠肺炎．最新｜今增3宗輸入個案　慈雲山慈正邨正德樓須強檢

衞生防護中心今日（30日）公佈3宗輸入確診個案，2人帶有變種病毒、1人病毒量不足以化驗，其中2名患者是分別由菲律賓及印尼抵港的外傭，另一人由德國抵港。今日初步確診個案少於5宗。

醫管局指出，今日有一名確診病人(個案編號：4531)出院，病人去年8月18日確診，已留院逾14個月，今日終康復出院，為疫情爆發以來留院最長的病人。



衞生防護中心昨日（29日）公佈5宗輸入確診個案，5名患者全部已接種疫苗及感染L452R變種病毒，3人為菲律賓抵港外傭，2人為機組人員，累計增至12,343宗。昨初步確診個案少於5宗。



政府規定，下周一（11月1日）出入政府設施都要使用「安心出行」，包括康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等。今日（30日）為萬聖節前夕，又是周六，類不少人會提出來慶祝，警方今日下午開始在中環蘭桂坊封路，除呼籲市民勿帶仿製槍械，也提醒市民要遵守防疫措施。



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▼特定群組人士強制檢測安排▼



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中環蘭桂坊一帶將由周六下午開始封路，以應付萬聖節人潮，直至下周一近清晨才解封。（警方Facebook專頁圖片）

強制檢測｜涉非本地確診個案 慈雲山慈正邨正德樓上榜居民須強檢

【22:04】政府今日（30日）公布強制檢測名單，慈雲山慈正邨正德樓被納入強檢公告，於指定日期內曾逗留該處超過兩小時的人士，需要最遲於下周一（11月1日）檢測。

新冠疫苗｜單日增4900人打首劑 總接種劑次超過903萬

【21:40】新冠疫苗接種計劃推行至今第247日，總共接種超過903萬劑疫苗。今日（30日）有4,900人接種第一劑，累計有461.5萬人已打第一針。昨日共有2宗由社區疫苗接種中心送院個案，2人已經出院。

安心出行｜衞生署診所、健康中心強制掃二維碼 11月1日起推行

【18:45】多個政府場所陸續需要強制使用「安心出行」，衞生署今日（30日）公布，從下周一（11月1日）起，除獲豁免人士外，所有人進入衞生署的轄下場所前需要使用「安心出行」。

安心出行｜街市掃碼要求有不同 食環署街市周一強制嘟 即睇名單

【17:15】政府部份場所強制要求使用「安心出行」，由下周一（11月1日）起，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場，均須掃瞄「安心出行」。不過，本港並非所有街市由食環署管理，房委會、基匯資本及領展，就分別指出，顧客進入轄下街市，可自願使用安心出行。

▼食環署轄下公眾街市名單▼



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新冠肺炎｜增3宗輸入 留院逾14個月病人今康復出院

【16:22】衞生防護中心今日（30日）公佈3宗輸入確診個案，2人帶有變種病毒、1人病毒量不足以化驗，其中2名患者是由菲律賓及印尼抵港的外傭，另一人由德國抵港，全部人已接種疫苗。另外，今日初步確診個案少於5宗。



醫管局指出，今日有一名確診病人(個案編號：4531)出院，病人去年8月18日確診，已留院逾14個月，今日終康復出院，為疫情爆發以來留院最長的病人。

通關｜許樹昌：若持續清零 估計明年2月可與內地通關

【14:52】本港官員及專家早前與內地就通關事宜舉行對接會議，但兩地通關未有具體時間表，有參與會議的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受內地廣東廣播電視台訪問時表示，當日會議上內地官員以澳門作例子，由開會至落實全面通關需時4至5個月，若本港做好外防輸入、本地持續清零及內防擴散，估計本港可於明年2月與內地通關。

安心出行｜公院下周一起必須掃碼 威院現一步一碼 市民：牆紙咁

【13:11】醫管局早前宣布，出入公立醫院行政大樓的人士，必須使用安心出行。沙田威爾斯親王醫院為方便市民使用安心出行，在醫院各處都貼上有關二維碼，僅日間診療大樓暨兒童病房的地面入口外一段約20米的路程，四周貼逾50張二維碼，有到訪醫院市民形容猶如牆紙，並指往後如無必要或不到醫院，或以郵寄方式取代親身到院領取文件。

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下周一入街市須掃安心出行 長者：冇智能電話、要我嘟都冇辦法

【12:58】下周一（1日）起，進入食環署轄下街市要必須掃「安心出行」。有街市檔主認為做法對客人不方便，特別是部分長者未必懂得使用，擔心或減低客人入內買餸的意欲。亦有檔主覺得做法對大家都有保障，會盡量配合，又認為政府實施時會有措施應對相關問題。



有到街市買餸的長者表示沒有使用智能電話，亦不懂得用「安心出行」，直言「要嘟我都冇辦法，叫啲後生買」，或轉到街市外的檔口買餸。

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新冠疫苗｜孔繁毅：若第三針打科興 可能半年後需打第四針

【11:34】衞生防護中心轄下科學委員會建議已接種兩劑科興疫苗的人士需接種加強劑，尤其是60歲以上的長者、醫護人員、高風險人士等三類別，也認為第三針轉為接種復必泰疫苗會產生更好的免疫反應。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今天（30日）在電台節目表示，若第三針選擇繼續接種科興疫苗，「可能半年（後）又要再打都唔定」。

新冠疫苗｜美國准接種復必泰降至5歲 劉宇隆：某程度上係搏一搏

【10:03】美國藥監局（FDA）公布，批准將復必泰疫苗的使用擴展至5至11歲。新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆今天（30日）在電台節目表示，復必泰於美國的研究只有數千名兒童參與，當中約1300人接種了疫苗，雖然最終得出九成有效的結果，但因研究的參與者少，實際上有效率的上下限是六成多至九成。而安全性亦「無咩把握」，若美國發病率高，兒童打針的風險是低於好處，但若發病率低，則是風險大於好處。

昨日總覽：新冠肺炎．10.29｜增5人確診 周一起入街市及體育館需掃安心出行

安心出行｜下周一起入食環署街市須掃二維碼 將軍澳料不受影響

安心出行｜康文署公布下周一起入18類場地須掃二維碼 公園要否？

安心出行｜社協憂醫院職員與病人產生摩擦 醫管局：配合政府防疫

通關｜4群組未打疫苗員工11月起每日檢測 無醫生紙每月料費$4800

新冠肺炎｜今增5宗確診 已打針及帶變種病毒 涉機組人員、外傭

新冠疫苗｜今日增5000人打首劑 接種率升至68.5%

強制檢測｜大埔逸瓏坊Market Place覆檢 4幼稚園爆上呼吸道上榜

毅行者不獲批需轉虛擬形式 樂施會指如震撼彈：風險真係咁大？