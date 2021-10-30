協恩中學辦2022/23中一入學簡介會　所有申請者均獲首輪面試機會

直資女校協恩中學今日（30日）舉行2022/23學年中一入學簡介講座，考慮到防疫限制，講座以網上直播形式進行，只有事先報名家長會獲發講座連結。

據校方提供資料，協恩下學年將繼續提供180個中一學額，初中學費維持36,810元。與上學年一樣，正常情況下所有申請人均會獲得首輪面試機會。申請人最遲須在11月4日報名，並在11月6日中午前親赴學校遞交文件及報名費。不論獲取錄與否，申請人均會在2022年5月3日或之前收到通知。



協恩中學。（資料圖片）

網上填表後須親赴學校交文件及報名費

協恩中學2022/23學年中一將提供180個學額，有意報名者最遲在11日4日晚上11時59分於協恩校網建立帳戶，並完成網上填表程序。

在網上填表後，申請人須在11月6日（星期六）中午12:00前將表格列印本，連同證明文件及報名費一併送交協恩中學，在獲得學校職員發出收據，申請程序才算完成。由於學校不接受郵寄申請表及證明文件，故申請人必須親身或委託親友遞交，否則將不會有面試機會。

協恩中學2022/23學年中一將提供180個學額。（資料圖片／張浩維攝）

所有申請者可獲首輪面試機會 暫定11.27進行

首輪面試擬於11月27日進行，一般情況下，所有申請者均會獲得首輪面試機會，而學校將在11月13日（星期六）公布各報名者的面試時間。首輪面試為個人面試，協恩建議面試者穿小學校服，面試以英語及廣東話進行，不諳廣東話者可在報名時選填普通話。評估範圍包括表達、語文、思考能力、邏輯思維及創意等。

次輪面試須父母陪同

若獲邀進入次輪面試的學生，會在2021年12月至2022年3月中旬收到電郵通知，屆時學生須在父母陪同下，與校長、副校長、助理校長或資深老師會談。

此外，協恩中學另設運動技能及音樂測試日，有意參加者須填寫特定表格。當中運動技能可選項目包括田徑、羽毛球、籃球、劍擊、曲棍球、壁球、游泳、乒乓球、網球、排球及三項鐵人。不論獲取與否，申請人均會在2022年5月3日或之前收到通知。