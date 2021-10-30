課程發展議會李浩然：港人立場掛帥　盼重拾同理心修補社會裂痕

教育局課程發展議會價值觀教育常委會主席李浩然，在香港電台節目《香港家書》指出，過去近十年分歧導致不少家庭糾紛、朋友反目，直言港人身處立場掛帥、充積仇恨、缺少「同理心」的時代。有人以顏色將人劃分、有人因職業被針對，他希望港人重新思考中國人的人文精神，重拾「同理心」，修補社會裂痕。

他透露，教育局正努力更新《價值觀教育課程架構》，希望盡快推出，潛移默化培養下一代有良好品德，懂得感恩，遇難題時能作客觀分析。



別以為只有自己的想法才是正確，其他人的想法就一定錯。我們並非生活在一個魯濱遜社會，既然大家有緣一起生活在香港這個家，就必須要學會尊重和共識，做到和而不同。推而廣之，與我們的民族、全人類相處都應該如此。 課程發展議會價值觀教育常務委員會主席李浩然

教育局課程發展議會價值觀教育常委會主席李浩然。（資料圖片／歐嘉樂攝）

李浩然形容，港人身處立場掛帥、充積仇恨、缺少「同理心」的時代。他稱，不曾想過社會要以顏色將人劃分、有人因職業被針對，「為社會服務而不幸殉職，竟然會遭到冷嘲熱諷。」

李認為，處身在強調知識、技能、速度及效果的現代社會，價值觀往往都被忽略，通訊多元導致同溫層強化，人們更願意接收和自己意見相同的資訊，而「隨著中國發展崛起，使美國在外交政策上躁動，將會繼續嚴重擾亂世界秩序。」發展不均帶來利益衝突，他預計社會更難達成共識。

他續說，中國人講求中庸之道是「最好的處世良方」，應由每個人的「同理心」開始，他相信「同一個理想、同一個目標，可能可以有不同達到的方法。」

教育局課程發展議會價值觀教育常委會主席李浩然。（資料圖片／歐嘉樂攝）

我們不曾想過，本來友好平和的社會，竟然要以顏色將人劃分。 我們不曾想過，有人會因為他們的職業而被針對，為社會服務而不幸殉職竟然會遭到冷嘲熱諷。 我們不曾想過，一些人會因為操不同的語言而被歧視。 但好可惜，這個正是我們過去將近十年一同經歷過的真事。一個只以立場掛帥、充積著仇恨，缺少了「同理心」的時代。 課程發展議會價值觀教育常務委員會主席李浩然

盼下一代懂感恩、有良好品德

他透露，價值觀教育常務委員會正努力更新《價值觀教育課程架構》，希望盡快推出，令價值觀教育將融入各學科及全方位學習，並期望學校幫助學生實踐所學，鼓勵他們參與社會服務，貢獻社會、國家和世界，成為「有質素的新一代」，包括培養他們有良好品德、懂得感恩，以及遇上難題時能夠作客觀分析和合理判斷。