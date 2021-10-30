安心出行｜市民買舊電話裝App　先達店舖清蟹貨：着到嘟到就比錢

市民於下周一（11月1日）起，出入政府大樓、食環署街市、公立醫院行政大樓等，都必須使用安心出行，開滿電話鋪的旺角先達廣場今（30日）有不少市民購買電話。有店主指，大部分人直接指明要約500元的舊電話，用於安裝「安心出行」，指已因而受惠，清走約10部「蟹貨」舊電話，「着到、嘟到，就比錢」。



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旺角先達廣場內，有不少市民詢問二手電話價錢，直接要店主推介用於安裝「安心出行」的平價手機，更見有人帶同新冠疫苗針卡到場，拜託店主助登記電子針卡。

市民周先生亦有意購入二手電話，指下周起出入多個地方都要使用安心出行，因擔心私隱問題，「唔想裝落自己部電話到」，故希望買多部電話，「幾百蚊，平就得」，只在使用「安心出行」時才開機，亦不會配置電話卡。

店主阿然說，大部分平價舊電話都是「蟹貨」，沒有想過可「掘返出嚟」。（歐嘉樂攝）

電話鋪店主阿然說，本周已賣出數部約500元的舊電話。他說，大部分舊電話都是之前買新電話的客人換機時收購，款式殘舊不會有人購買，「好聽啲就叫貨尾，唔好聽就叫蟹貨」，「估唔到而家掘出嚟，只要Andriod 5以上，正正常常都會有人買」，指相機解像度、功能等都不重要。他說，最近買舊機都是40歲以上，暫時走了七八部機，賺了約3000多元，「好開心架喇」。

肥老闆說，近日每天賣出幾部數百元的電話，「講到明安心出行」。

另一手機店店主「肥老闆」亦指，最近日先達廣場內都是集中這類客戶，每日都賣數部價位約數百元的二手電話，集中小米、紅米、samsung等平價品牌電話，主要是買給家人使用，「講到明裝安心出行」。