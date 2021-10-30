港青未熱衷闖大灣區　中三傑出學生︰會掛住屋企人　望有房屋配套

「新界區傑出學生選舉2021」於今日（30日）舉行頒獎禮，特首林鄭月娥亦有出席，大會同時提供傑出學生與局長的對話機會。有台下的學生問及，現時有不少青年人未必願意到大灣區發展，署理民政事務局局長陳積志回應指，即使是成年人到其他地方工作，亦會有顧慮，但每個挑戰都會為同學們帶來機遇。

提問的聖公會白約翰會督中學、中三級蔣卓婷表示，暫未有打算到大灣區發展，「 比我揀唔會想去大灣區發展，因為會掛住屋企人 。」她期望，政府能夠為有意去大灣區發展的青年人設更多配套，例如提供住屋。



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由地區選舉再選出學生入決賽

選舉由新界青年聯會、新界青聯發展基金會及香港傑出學生會主辦，旨在表揚傑出學生，鼓勵其發揮影響力，帶動身邊青少年不斷學習及積極參與社會活動。

活動由新界九大區負責統籌各區的地區初選， 分為初中組及高中組。由地區選舉1,100多名參賽者中脫穎而出的46名學生，方可進入「新界區傑出學生選舉2021」總決賽。入圍總決賽的學生須經過筆試、以「香港的未來」為題作長答題、短片創作比賽、個人面試及小組面試，其中總決賽已於8月22日進行，並選出十大傑出學生。

青年未必願到大灣區發展 陳積志：成年人到其他地方工作亦會有顧慮

除頒獎典禮外，大會同時提供傑出學生與局長的對話機會。有台下的學生問及，現時有不少青年人未必願意到大灣區發展，署理民政事務局局長陳積志回應指，即使是成年人到其他地方工作亦會有顧慮，但每個挑戰為同學們帶來機遇，政府亦會積極作協調及鼓勵年青人到大灣區發展。

當選學生未計劃到大灣區發展：唔想同屋企人分開

提問的聖公會白約翰會督中學、中三級學生蔣卓婷表示，未有打算到大灣區發展，「 比我揀唔會想去大灣區發展，因為會掛住屋企人 。」她期望，政府能夠為有意去大灣區發展的青年人設更多配套，例如提供住屋，「 比樓同屋企人住會更多人想去，因為唔想同屋企人分開。」

蔣同學又分享到，當初由老師推薦參賽，但自己卻欠缺信心，「有諗自己有冇能力，但希望吸收更多經驗」。她又指，在比賽過程中與團隊合作製作短片，互相溝通和分配工作，亦讓她明白團隊合作的重要性。

林鄭︰北部都會區為青年人建設

特首林鄭月娥在致辭時表示，政府一向重視青年發展，尤其在過去兩年香港面對挑戰，促使政府反思青年工作以及多聆聽年青人聲音，切實解決青年在學業、事業及向上流的困難。當局亦要加強青年正面價值觀工作，讓年青人成為有擔當、有理想，願意為國家及香港奮鬥的新一代。

林鄭月娥又表示，在新一份《施政報告》中提出「北部都會區」、十四五規劃等長遠願景，強調「北部都會區」為青年人建設，為其提供發展舞台，期望年青人能積極裝備自己。另外，《施政報告》亦提出在未來15至20年增加房屋供應，解決香港住屋難、上樓難的問題。她寄語傑出學生在未來10年，配合政府的長遠目標，發揮自身影響力，「到2035年你當家作主嘅時候，呢啲目標一一實現。」