灣仔巨型南瓜成打卡熱點　家長帶「小嘩鬼」外出感受萬聖節氣氛

適逢萬聖節，灣仔Harbour Chill舉辦Pumpkin Is Coming To Town灣仔巨型南瓜節日活動」，超過三米高的巨型南瓜吸引不少市民一家到場打卡留念。

記者傍晚（30日）於現場觀察，未入黑前，但已有過百市民到場，部份更盛裝打扮到場。除傳統童話裝扮外，有人更打扮成熱門劇集《魷魚遊戲》的角色，充滿節日氣氛。



灣仔Harbour Chill有高三米巨型南瓜吸引不少人到場打卡，當中不少更是以家庭為主。(馬煒傑攝)

今日（30日）是萬聖節前夕，不少人會外出慶祝，於灣仔Harbour Chill有高三米巨型南瓜，吸引不少人到場打卡，當中不少更是以家庭為主。有人悉心打扮到場，除傳統童話故事及超級英雄角色外，不少人參考近期大熱劇集《魷魚遊戲》的角色造型，扮鬼扮馬到場，充滿萬聖節氣氛。

李女士與朋友數個家庭，一同到Harbour Chill感受節日氣氛。她表示，因疫情「困咗喺屋企好耐」，近期疫情緩和，才放心帶小朋友外出，李女士與朋友更以《魷魚遊戲》為主題，為小朋友打扮，小朋友亦很喜歡該裝扮。李小朋友表示，對可以外出遊玩感到開心，不過一不小心，就將剛剛討來的糖果留在廁所，所以現在「冇糖食」。

司徒太太一家亦到場與大南瓜打卡，小朋友亦打扮成《魷魚遊戲》中的工作人員到場。(馬煒傑攝)

家長︰近期疫情緩和 不會感到太擔心

司徒太太一家亦到場與大南瓜打卡，小朋友亦打扮成《魷魚遊戲》劇集內的工作人員角色造型到場，他更表示，有觀看該劇集並很喜歡該打扮。司徒太太說，兩位小朋友剛考完試，所以「出嚟放鬆下」，又指近期疫情緩和，不會感到太擔心，「啲人都冇咁驚，戴咗口罩都ok」。

雖然《魷魚遊戲》大受歡迎，但仍有人打扮成自己喜愛的角色。司徒小姐便與朋友打扮成《哈利波特》的學生，她解釋指，一直都很喜愛劇中的葛萊芬多學院，加上近期有遊戲推出，所以有此打扮。對於今年萬聖節氣氛，司徒小姐認為只是還好，即使蘭桂坊亦會較疫情前少人，今日只是受巨型南瓜吸引到場拍照，之後會轉到室內地方慶祝。