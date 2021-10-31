新冠肺炎・最新｜昨初確診少於5宗　政府場所明起強制嘟安心出行

衞生防護中心周六（30日）公佈3宗輸入確診個案，2人帶有變種病毒、1人病毒量不足以化驗，其中2名患者是分別由菲律賓及印尼抵港的外傭，另一人由德國抵港。另外，初步確診個案少於5宗。

一名居於慈雲山慈正邨正德樓的18歲男子，於10月24日乘搭航班TR981航班，離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於7月8日及30日於香港曾接種兩劑復必泰疫苗。他在港曾居住的慈正邨正德樓，已納入強制檢測公告，居民須強檢。



政府規定，周一（11月1日）出入政府設施都要使用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等。今日（31日）為萬聖節，不少人會外出狂歡慶祝。警方今日下午開始在中環蘭桂坊封路，除呼籲市民勿帶仿製槍械，也提醒市民要遵守防疫措施。



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▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼特定群組人士強制檢測安排▼



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中環蘭桂坊一帶將由周六下午開始封路，以應付萬聖節人潮，直至下周一近清晨才解封。（警方Facebook專頁圖片）

▼10月30日，萬聖節前夕逼爆蘭桂坊▼



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安心出行｜街市掃碼要求有不同 食環署街市周一強制嘟 即睇名單

【00:15】政府部份場所強制要求使用「安心出行」，由下周一（11月1日）起，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場，均須掃瞄「安心出行」。不過，本港並非所有街市由食環署管理，房委會、基匯資本及領展，就分別指出，顧客進入轄下街市，可自願使用安心出行。

▼食環署轄下公眾街市名單▼



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強制檢測｜涉非本地確診個案 慈雲山慈正邨正德樓上榜居民須強檢

【00:05】政府周六（30日）公布強制檢測名單，慈雲山慈正邨正德樓被納入強檢公告，於指定日期內曾逗留該處超過兩小時的人士，需要最遲於周一（11月1日）檢測。

衞生防護中心表示，正調查一宗外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於慈雲山慈正邨正德樓。他於10月24日乘搭航班TR981離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於7月8日及30日於香港曾接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期，在港曾居住的慈正邨正德樓已納入強制檢測公告。

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昨日總覽：新冠肺炎．最新｜周一起進入衞生署診所、健康中心 須嘟安心出行

新冠疫苗｜單日增4900人打首劑 總接種劑次超過903萬

安心出行｜衞生署診所、健康中心強制掃二維碼 11月1日起推行

新冠肺炎｜增3宗輸入 留院逾14個月病人今康復出院

通關｜許樹昌：若持續清零 估計明年2月可與內地通關

安心出行｜公院下周一起必須掃碼 威院現一步一碼 市民：牆紙咁

下周一入街市須掃安心出行 長者：冇智能電話、要我嘟都冇辦法

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