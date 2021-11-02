新冠肺炎．最新｜下周一起市民進入生產力促進局大樓需用安心出行

生產力促進局公佈下星期一（8日）起，所有員工、合約承辦商人員、學員、訪客及公眾進入九龍塘生產力大樓需使用「安心出行」，藉此加強本港的防疫壁壘，以減低病毒進一步擴散的風險，保障市民健康，並為本港日後恢復與內地通關或跨境出行作好準備。

新安排下，12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免，獲豁免人士必須填寫表格以登記個人資料。



衞生防護中心今日（2日）公佈2宗輸入個案，一男一女患者均已接種疫苗，並感染L452R變種病毒，37歲女患者經由歐洲多國再從土耳其抵港。在機場檢測確診。今日初步確診少於5宗。



本港昨日（1日）新增一宗輸入確診個案，一名上月23日從沙特阿拉伯抵港的56歲男子確診，累計增至12,348宗。另外，由昨日起，出入政府設施都要使用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等，有長者使用困難，不過也有人指「唔識用係假嘅」。



目前進入C及D類食肆必須掃安心出行，而B類食肆則仍容許「寫紙仔」。立法會議員田北辰透露，政府最快本月中公布B類食肆只限掃安心出行，不再接受寫紙仔，料屆時全港絕大部分食肆都受限制，到時進任目前屬B類的麥當勞、大家樂、大快活及美心快餐店都不掃瞄不能入。



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▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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安心出行｜進入生產力促進局大樓要掃二維碼 下周一起推行

【16:43】昨日（1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃「安心出行」二維碼，香港生產力促進局今日（2日）宣布，為配合政府防疫政策，由下周一（8日）起，所有員工、合約承辦商人員、學員、訪客及公眾，須全面使用「安心出行」流動應用程式進入九龍塘生產力大樓。至於12歲以下和65歲或以上的人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士獲豁免，可以填寫表格登記個人資料。

新冠肺炎｜今增2宗輸入 女患者現病徵8日 機場檢測染變種病毒

【15:01】衞生防護中心今日（2日）公佈2宗輸入個案，一男一女患者均已接種疫苗，並感染L452R變種病毒，37歲女患者10月24日已出現病徵，她經歐洲多國10月31日從土耳其抵港，在機場檢測確診。男患者則由菲律賓抵港，在酒店隔離檢疫時確診。另外，今日初步確診少於5宗。

通關｜消息：年底前有望局部實施 商務、恩恤、奔喪等可申請

【13:48】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受傳媒訪問時表示，估計在2022年2月有望與內地全面通關。有建制派消息則指出，今年年底亦有機會先試行局部通關，除每周有1000個名額供商界申請外，港人亦有望以恩恤、奔喪等理由免檢疫到訪內地。

新冠肺炎｜何栢良：取消豁免檢疫理所當然 促交代檢測次數、方法

【11:08】港府昨日（1日）公布，由本月12日起，將取消大部分豁免類別人士到港後豁免接受強制檢疫的安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（2日）指，相信有關措施是希望維持清零，造就條件與內地通關，「減少豁免人士入香港，我都贊成，亦都係理所當然」。

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安心出行｜食環署署長楊碧筠未回應酌情期限 強調措施非為難市民

【10:14】市民昨日起進入政府大樓和辦公處所前，須要用「安心出行」掃描二維碼。食環署署長楊碧筠今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，昨日措施落實首日，相信前線在人流管理上有壓力，例如街市早上繁忙時段，會有人群聚，有市民「唔知點做」，部份人未下載程式， 部分即使已下載也不懂得使用。



她指，署方已預視有關問題，承認前線與市民「要適應」，但相信時間不會太久。她續指，明白部份街市人手短缺，已爭取資源，增聘人手管理街市人流，會盡快實施安排。她又指，越多市民使用程式，而非「填紙仔」，部份街市已封的出入口可重開。

安心出行｜強制掃碼前線把關不一 社協憂無家者留機構電話難追蹤

【09:47】昨日（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃瞄「安心出行」二維碼，不少無家者沒有智能電話，當局指將彈性安排。社區組織協會幹事陳仲賢今日（2日）指，昨日曾與無家者測試沒有「安心出行」可否進入政府處所，惟發現前線人員把關準則不一，有壁球場職員稱只得65歲人士可豁免；亦有街市即使填表時漏空電話一欄，仍獲許進入。



對於政府指沒有電話的無家者，可填上社福機構的電話號碼。陳仲賢指，由於無家者流動性大，填社福機構電話號碼核實身份就有困難，「幫到佢入場，但真係將來搵唔搵到人就有啲擔心」。

領事館人員免檢疫安排月中取消 田北辰：突然去得咁盡 感奇怪

【09:16】政府宣布，本月12日起，除必要類別，全面取消其他豁免檢疫群組，包括領事館人員。實政圓桌立法會議員田北辰今早接受商台節目時表示，內地關注本港外防措施不夠嚴緊，豁免檢疫人士名單太闊，因過往有領事人員檢疫後確診。



不過他指，昨日政府大幅度收窄措施，令他感到奇怪，認為「突然去得咁盡」，又透露早前曾建議領事豁免檢疫名額，可由10多個減少至2至3個。

入唔到去（體育館）都唔知點算好，唔好話沖涼，淨係解決（如廁）都好麻煩。 無家者阿昌

安心出行．直擊｜無智能電話露宿者准填紙代掃碼 入體館受阻難堪

【00:02】周一（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃「安心出行」二維碼，基層團體擔心沒智能電話的無家者受影響，但政府稱有彈性安排。在措施推行首日，《香港01》聯同社協組織幹事吳衞東，與兩位無家者阿昌及阿英到4處他們經常到訪的政府地方直擊實測，發現多處大致「寬鬆」對待無機一族，可以「填紙仔」代掃碼。

只是，他們欲進入體育館時一度因無法掃碼被阻，直言感到難堪：「唔好話沖涼，淨係『解決』都好麻煩。」社協期望，不同部門職員可從善如流，彈性處理。

強制檢測｜紅十字會甘迺迪中心等10校爆流感 師生訪客須檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（1日）公布強制檢測公告，有9間幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何人士在10月19日至11月1日，曾於涉事學校逗留逾兩小時，均須於本周三（3日）或之前接受強檢，若已完成疫苗接種可獲豁免。

沙田東華三院蔡榮星小學四年級爆上呼吸道感染，學生及教師同樣須於本周三或之前接受強檢。

▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼



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▼食肆ABCD分類防疫安排▼



昨日總覽：新冠肺炎．11.1｜5人用假安心出行被捕 政府大削入境豁免檢疫

安心出行｜田北辰消息：B類食肆客將須掃碼 最快月中公布

安心出行｜何栢良：料超市商場強制使用 否則內地通關「唔收貨」

5人入境事務大樓用假安心出行被捕 包括入境處及審計署職員

安心出行︱5人涉用假App被捕 李家超：公務員以身試法更不能接受

安心出行｜入熟食市場過兩關 外賣姐不能迅速送餐 茶檔人流跌半

安心出行｜街市魚檔稱生意跌半：官字兩個口 凍肉店望客人早適應

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安心出行｜威院無逐個檢查 長者「填紙仔」花逾5分鐘才完成

安心出行｜九龍公園泳池大部份人主動舉機 泳客：話唔識用就假嘅

安心出行｜北河街市少量二維碼難掃 主人免煩轉場 貓咪改食罐頭

安心出行｜街市商販批措施騷擾 部份街市缺人手監管封鎖出口

安心出行｜體育館員工指無收通知智障人士可豁免 家長批指引不足

安心出行｜聶德權料大部份人使用無困難 彈性處理入街市抽查資料

安心出行｜港超聯等足球比賽全面執行 足總：睇波必須掃碼

安心出行｜鴨寮街店推三星紅米做長者「安心手機」：字體大操作簡

通關｜外國來港免檢疫下周五起收緊 妮歌潔曼還可抵港即拍戲？

李家超：本月12日起取消多個豁免檢疫群組 包括外國領事館人員

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▼政府場所使用安心出行安排▼



▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼

