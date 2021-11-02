水警殉職．直播｜警隊今為林婉儀舉行最高榮譽喪禮　中午下葬浩園

水警總督察（追授）林婉儀9月25日在沙洲一帶追截走私快艇時墮海殉職，家人昨日（1日）於紅磡世界殯儀館設靈，警隊今日（2日）將在殯儀館及和合石浩園舉行最高榮譽喪禮儀式。殯儀館儀式完畢後，靈車將於上午約11時離開，前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部路祭，再到和合石浩園安葬。



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▼林婉儀9月25日在沙洲一帶追截走私快艇時墮海殉職▼



「紅褲子」出身做到高級督察 非常拼搏

林婉儀於9月25日在沙洲一帶追截走私快艇時墮海殉職，遺體在9月27日被發現於大澳二澳海面飄浮。早前因走私問題猖獗，她多次帶領同袍出海反走私。事發當日名同袍駕駛多重任務截擊艇進行反走私活動，不料發生意外，墮海失蹤，3名同袍亦告受傷。

林婉儀生前隸屬於水警西分區，駐守昂船洲水警小艇警署，過去曾搗破多宗走私案，包括去年9月1日走私及殘酷對待動物案，以及同年8月23日3,700萬元走私案，林均有出席記招交代案情。

她為「紅褲子」出身，由普通警員做起，初入警隊時駐守屯門警區任軍裝警員，後來調派至屯門警區刑事調查隊。據知她早年經內部投考，憑着努力晉升至督察，後來她因喜歡水警工作，其後轉調水警高級督察。作為小艇隊指揮官，她一直身先士卒，非常拼搏，深受同事敬重。

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一哥蕭澤頤向林追授總督察名譽職銜

警方10月29日發出內部人事通告，處長蕭澤頤向林婉儀授予總督察（追授）名譽職銜，以表揚她在執行警務工作期間，堪稱典範的服務及無私的奉獻精神，並指林她在執行職務期間英勇殉職，充分展現警務人員的所有高尚品格，確實履行了加入警隊時作出的誓言。

今早於殯儀館舉行的喪禮分為兩部份，先在地下靈堂舉行傳統儀式，之後靈堂內及殯儀館外將會舉行警隊喪禮。儀式前，今早紅磡站附近有大批警員巡邏，警方在靈堂前設有記者區，警方派出警犬檢查在場是否有可疑物件。

早上多名司局長分別到場，包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、政務司司長李家超、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、政制及內地事務局局長曾國偉、運輸及房屋局局長陳帆、保安局局長鄧炳強等，最後特首林鄭月娥亦有出席。

警務處處長蕭澤頤到場向林婉儀致意。（張浩維攝）

各大紀律部隊首長、解放軍駐香港部隊到場

另外在較早前，除警務處處長蕭澤頤外，其他紀律部隊首長亦在場，包括懲教署署長胡英明、消防處處長是梁偉雄、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊，而解放軍駐香港部隊亦有代表到場。

立法會主席梁君彥、民建聯立法會議員議員葛珮帆、實政圓桌立法會議員田北辰等人、行會成員包括陳智思、葉劉淑儀等亦有到場。全國政協副主席、前特首梁振英亦有出席。

有市民在殯儀館前鞠躬

由於今日儀式不開放予公眾內進，現場有市民在殯儀館前鞠躬，亦有大批市民在附近圍觀。

在殯儀館外，現場已放置了大量花牌，排滿外牆，包括入境事務主任協會、聖母玫瑰書院等。另外，藝人楊明及莊思明亦有致送花牌。

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