男警欠債經營賭場被捕　認罪稱父會替找地盤工　判社服令240小時

男警涉嫌在觀塘工廈單位經營非法賭檔，卻在警方的反賭博行動中被捕。曾獲頒「最佳警員獎」、原是警隊的明日之星的男警，早前承認營運非法賭檔等罪，求情時透露他因投資比特幣欠下巨債而犯案。其律師今日（2日）表示被告有悔意，其父母支持他更生，父親會替被告找一份地盤工作，望可判社會服務令。裁判官考慮到當時疫情、男警的背景等情況後，判他240小時社會服務令，同案其他被告被判服務令或感化令。



3名被告全被判社服令240小時

三名被告吳衍鋒(警員，29歲)、江永琛（無業，29歲）及黃俊朗（學生，24歲），被控經營賭博場所，及違反營運進行受禁群組聚集的處所罪。控罪指他們於2021年4月10日，在觀塘時運工業大廈一單位內，營辦賭場，並身為控制進行受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁羣組聚集進行，違反 599G 章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。3名被告最終均被判240小時社會服務令。

被告吳衍鋒曾獲最佳警員獎，求情時透露他因為投資比特幣失利欠債而犯案。(資料圖片)

1女被告判感化

另外兩名同案女被告：楊穎琪（文員，24歲）、及周衍彤（導師，21歲），則承認一項協助管理賭場。女被告楊穎琪被判12個月感化令；而由於法庭欲為女被告周衍彤進一步索取社會服務令報告，其案押後至本月16日判刑。

控方透露，案發當日有5宗新冠病毒的新增個案，其中2宗為本地個案，而累計至當日一共有11569宗染疲個案。

男警父會替找地盤工作

代表男警吳衍鋒的律師指，吳的背景及社會服務令報告正面，亦顯示他有悔意，他也上了深刻的一課，此案會是他人生的污點。律師續指，吳的父母支持他更生，若法庭判處非監禁刑罰，其父會替被告找一份地盤的工作。

代表次被告江永琛的律師則指，江因為急於與女友結婚，想搵快錢才犯案；其餘被告求情時稱因一時貪心或守法意識簿弱而犯案。

案件編號：KCCC2406/2021