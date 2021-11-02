網傳開發平台GitLab收信　消息︰警去信要求「假安心」程式下架

昨日（1日)起出入政府大樓、醫院及街市等，必須使用「安心出行」，有5人於灣仔入境事務大樓，疑有人使用虛假應用程式，被警方以涉嫌用虛假文書拘捕。
有網民於網上討論區貼出軟件開發平台GitLab給仿「安心出行」的開發者，指收到香港警方網絡安全及科技罪案調查科的信件，稱網站有違香港法例，要求平台把有關編程下架，平台遂要求開發者提交資料。
現時GitLab上已找不到有關編程。《香港01》已向警方及GitLab查詢。消息指，警方確有向平台要求下架。
▼網上討論區轉載的電郵▼
有網民在網上討論區帖文，分享一封由GitLab發出的電郵，附有香港警方網絡安全及科技罪案調查科的信件，要求平台把兩個網頁編程及其分叉版（fork version）下架，指警方接報有數個假「安心出行」網頁，聲稱（purported）為政府官方的應用程式，指該類網頁違返《刑事罪行條例》第71條「偽造（Forgery）」。
GitLab於電郵中，要求開發者提供足夠資料，證明沒有違反香港法例及GitLab的使用條款，指在48小時內沒有足夠資料，就會把內容下架及封鎖帳戶。現時在GitLab上已找不到有關網頁，但有關編程在另一平台GitHub上仍然存在，並開放予公眾自行取用及複製。
《香港01》已向警方及以電郵向GitLab查詢。
政府於今年初要求市民出入指定場所須使用安心出行後，坊間有人製作「假安心」，介面與安心出行非常相似，亦能成功掃描及辨認到各處所的二維碼，製作者亦把有關編程完整上載至軟件開發平台上。
而開發者亦有在平台上寫有「免責聲明」，軟件不應取代「安心出行」，強調不是特區政府官方「追踪程式」，若有用戶用而有其他後果，作者不會承擔任何法律責任，並保留追究權利。
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