新冠肺炎．最新｜新增3宗輸入　政府公佈高危人士下周打第三針

衞生防護中心今日(3日)公佈3宗輸入個案，三名患者均帶有L452R變種病毒，其中兩人11月1日由英國乘搭BA027航班抵港，並於機場檢測時確診，同日出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。



公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今午三時三十分將就新冠疫苗接種計劃舉行記者會，料會公佈接種第三針安排，以及疫苗接種中心會否需要延長開放等。



據了解，接種第三針計劃將在下周展開，會首先安排60歲或以上人士、醫護人員、高危職業者包括機場工作、機組人員等，以及長期病患者接種，稍後會再安排低免疫力群組如曾接受器官移植、癌症病人等打針，亦可自行選擇打科興或復必泰疫苗。



本地新冠肺炎疫情持續清零，有望年底與內地局部通關。衞生防護中心昨日（2日）公佈新增2宗輸入個案，累計增至12,350宗。昨初步確診少於5宗，包括一名在跑馬地香港足球會（簡稱港會）工作、居於薄扶林碧瑤灣21座的62歲男子，他於上月16日前往英國，本周一（1日）抵港檢測對病呈陽性，料今日改列輸入確診個案。



新冠疫苗接種持續放緩，疫苗接種中心本月起縮減服務時間，並逢周三全日休息，即今日（3日）不設打針服務。



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▼11月2日強制檢測公告詳情▼



安心出行｜初中生無智能手機入球場被拒 家長批非必須品：有問題

【11:36】政府自周一（1日）起強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等，連日來惹起不少批評。



有家長今日（3日）致電港台節目《千禧年代》，指就讀初中的子女無智能手機，因他們定期會到政府場地參加活動，早前致電場地查詢，對方表示12歲以上的學童就算有家長陪同亦不獲內進。她質疑手機非必須品，認為做法有問題。有長者則指丈夫為聽障人士，未能使用智能手機，加上年事已高，若出入場所均須填紙會寧願不出去。

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安心出行｜B類食肆擬須掃碼 林瑞華料有餐廳轉C類 生意影響不大

【09:10】市民進入政府場所、公眾街市、公立醫院等需使用「安心出行」，早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須掃碼。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，估計措施對業界影響不大，因較少人會堅持不用「安心出行」，相反餐廳可免卻因顧客填錯資料而受罰，有部份B類食肆或因此轉為C或D類。但認為因應疫情緩和，政府應放寬現時針對餐飲處所的放疫安排。

新冠肺炎｜縱橫遊：公海遊查詢減少 冀年底前與大灣區通關

【09:02】皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」有船員在出發前被驗出「復陽」，繼取消萬聖節出發的公海遊，再取消本月初的行程。 縱橫遊執行董事袁振寧今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，因應事件市民對公海遊查詢少了，大部份人考慮於12月至明年1月出發。他指，希望最快於年底前能通關到大灣區，其後再推展到內地其他城市。

強制檢測｜港會職員訪英返港初確診 住所碧瑤灣21座等5處上榜

【00:01】衞生署昨晚（2日）公布，一名活躍於金鐘商業區的人士外遊返港後初步確診，暫列輸入個案。患者原居於薄扶林碧瑤灣21座，在跑馬地香港足球會（簡稱港會）工作，連同離港前曾到的3個地方須強制檢測，包括港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳、太古廣場3樓332號舖夜上海，以及機場客運大樓寰宇堂頭等貴賓室。受檢人士最遲本周四（4日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

此外，3間幼稚園及1間小學，因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，包括特殊學校香港耀能協會隆亨幼兒中心、中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、藍田靈糧幼稚園、東華三院王余家潔紀念小學小六級。

▼11月2日九龍城街市情況▼



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